LİMONATA TARİFİ
Malzemeler
5 bardak su
3 limon
1 portakal
1 elma
Dilerseniz tatlandırıcı (Stevia bitkisinden olanları tercih edebilirsiniz)
Nane
Hazırlanışı: 5 bardak su içine 3 adet limon sıkın. 1 adet limon kabuğu rendeleyin. Koku vermesi için 1 portakal ve 1 elmayı dilimleyip ekleyin (3-4 dilim yetebilir). Tatlandırıcı eklenebilir. Naneyle süsleyin.
2 GÜNLÜK LİMONATALI ZAYIFLAMA PROGRAMI
SABAH
1 dilim light dil peyniri
1 adet orta boy sarı elma
10 adet badem
1 dilim esmer ekmek
ARA
Dilediğiniz kadar limonata
ÖĞLE
Sınırsız kıymalı sebze yemeği (semizotu, ıspanak, kabak) (bir kilo sebzeye bir yemek kaşığı zeytinyağı ile)
1 kase cacık
İKİNDİ
Dilediğiniz kadar limonata
4 adet diyet bisküvi
AKŞAM
200 gr ızgara et, tavuk, balık veya hindi
Bol yeşil salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limon)
GECE
1 meyve (10 çilek ya da 15 kiraz veya 4 kayısı)
* Ferin Batman İle Bikini Vücudu kitabından alınmıştır.