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Kilo vermenizi hızlandıracak limonata diyeti

Herhangi bir sağlık problemi olmayan yetişkinler için kilo vermeyi hızlandıracak diyet önerisi...

LİMONATA TARİFİ

Malzemeler
5 bardak su
3 limon
1 portakal
1 elma
Dilerseniz tatlandırıcı (Stevia bitkisinden olanları tercih edebilirsiniz)
Nane
 
Hazırlanışı: 5 bardak su içine 3 adet limon sıkın. 1 adet limon kabuğu rendeleyin. Koku vermesi için 1 portakal ve 1 elmayı dilimleyip ekleyin (3-4 dilim yetebilir). Tatlandırıcı eklenebilir. Naneyle süsleyin.

2 GÜNLÜK LİMONATALI ZAYIFLAMA PROGRAMI

SABAH
1 dilim light dil peyniri
1 adet orta boy sarı elma
10 adet badem
1 dilim esmer ekmek

ARA
Dilediğiniz kadar limonata

ÖĞLE
Sınırsız kıymalı sebze yemeği (semizotu, ıspanak, kabak) (bir kilo sebzeye bir yemek kaşığı zeytinyağı ile)
1 kase cacık

İKİNDİ
Dilediğiniz kadar limonata
4 adet diyet bisküvi

AKŞAM
200 gr ızgara et, tavuk, balık veya hindi
Bol yeşil salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limon)

GECE
1 meyve (10 çilek ya da 15 kiraz veya 4 kayısı)

* Ferin Batman İle Bikini Vücudu kitabından alınmıştır.

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