Kilolarla vedalaşıyoruz

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Deniz, kum ve güneş üçlüsü hepimizin hayalini kurduğu fit vücuda sahip olma arzumuzu körüklüyor. Peki bir haftada sağlıklı kilo vermek mümkün mü? Evet, dengeli bir beslenmeyle mümkün.

Yaz geldi... Deniz, kum, güneş kısacası tatil kokusu dört bir yanımızı sardı ama bu tatlı sevinç hızla kilo vererek incecik bir vücuda kavuşma endişesini beraberinde getiriyor. Hepimiz fazla kilolardan arınmış sağlıklı bir vücuda sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ama iş diyet yapmaya gelince ne yazık ki kendimizi zora sokmayı sevmiyoruz. Oysa sağlıklı beslenmenin ve kilo vermenin ilk koşulu şok diyetlerden uzak durmak, çünkü uzmanlar bilinçsiz bir şekilde yapılan şok diyetlerin vücutta yağ yerine kas kaybına neden olduğunu sıkça belirtiyor. Hedefe ulaşmanın yolları ise kendimize güvenmek, diyetle ilgili önyargılardan uzak durmak, sağlıklı beslenmenin mantığını kavramak, mümkün olduğu kadar hareket etmek, sporu bir yaşam biçimi haline getirmek ve kilo almaya neden olan besinlerden uzak durmaktan geçiyor. Uzmanlar, kilo vermenin metabolizma hızına, yaşa, cinsiyete, mevcut kilonuza, yaşam tarzınıza, ne kadar hareketli olduğunuza, vücudunuzdaki kas oranına, egzersiz yapmanıza, su tüketme alışkanlıklarınıza bağlı olarak farklılık gösterebileceğini, sağlıklı olarak ayda 3-5 kg verebileceğinizi söylüyor. Diyete başlarken en önemli aşamalardan biri de metabolizmamızı hızlandırmak. Bol su içmek, öğün atlamamak, uzun süre aç kalmamak, az ama sık yeme prensibini benimsemek de işin püf noktaları arasında. Sık yediğimiz öğünlerdeki küçük porsiyonlar, kan şekerimizi dengeliyor, çabuk acıkmamızı engelliyor ve en önemlisi de iştahımızı kontrol altına alıyor. Diyete başladığınız ilk hafta dengeli bir şekilde alacağınız protein ve sebzeler bir haftada ortalama 2.5 kg vermenizi sağlayabiliyor.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Yılmaz, ilk haftada etkisini görebileceğiniz örnek bir diyet listesi sunuyor ve bu diyetle aynı zamanda şişkinlik ve fazla ödemden de kurtulabileceğinizin altını çiziyor.



(Kahvaltıdan 20 dakika önce 2 bardak su içilecek)

Kahvaltı (09.00)

• 1 adet hazır kızarmış ekmek

• 30 gr az yağlı peynir

• 1 adet yumurta beyazı

• Maydanoz, dereotu, nane, domates, salatalık

• 2 dilim ananas ya da 2 dilim karpuz

• 1-2 fincan yeşil çay ya da mate çayı

Ara (10.30)

• 1 adet elma

• 2 bardak su



(Öğle yemeğinden 30 dakika önce 2 bardak su içilecek)

Öğle (12.30-13.30)

• 8 yemek kaşığı etsiz ve yağsız sebze yemeği

• 1 kase yarım yağlı yoğurt

• Maydanoz salatası (Az tuzlu, limonlu ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırladığınız salatanıza salatalık ve taze soğan da koyabilirsiniz.)

Ara (15.30)

• 1 kase yarım yağlı yoğurt (üzerine tarçın serpilmiş)

• 2 bardak su



Akşam yemeğinden 30 dakika önce 2 bardak su içilecek.

Akşam (18.30)

Birinci gün

• Bol salata

• 100-120 gr yağsız et, tavuk ya da balık

İkinci akşam

• Bol salata

• 1 kase yarım yağlı yoğurt

Ara (20.30)

• 1-2 fincan yeşil çay ya da mate çayı

(Dilerseniz 1 şişe sade soda içebilirsiniz. Açlık hissederseniz 4-5 adet salatalık yiyebilirsiniz.)