Kış demek; kalın giysiler, kapalı mekanda geçirilen zamanın artması ve daha çok karbonhidrat, daha çok yağ tüketimi demek... Tüm bunların getirisi de doğal olarak kilo artışı! Peki bu süreci tersine çevirmek mümkün mü?

Soğuk kış günleri en sertinden kendini hissettirirken, vücudumuzda bu aşırı soğuklara karşı kendi önlemini çoktan almaya başladı bile. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile kilo alımının hızlanmasındaki ters orantının nedeni; vücudun ısısını artırmaya çalışmas��dır. Kış aylarının en büyük sorunlarından biri olan kilo alımına dikkat çeken Uzman Diyetisyen Olcay Barış, bu aylarda hangi yiyeceklerin daha az ya da çok tüketilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Kışın artan ısı ihtiyacını yediğimiz besinlerin enerjisi ile sağlamaya çalışıyoruz. Enerjisi yüksek olan daha yağlı ve karbonhidratlı besinler bu dönemde en çok canımızın çektikleri oluyor. Bu durumun alışkanlık haline gelmemesi için hazır paketli gıdalar, çekirdek, patates kızartması, meyve suları, çikolata, boza, kestane gibi besinler soframızdan uzak tutmamız veya çok nadir tüketmemiz gerek.

Depresyon da kilo aldırıyor

Mutluluğun da kilo dengesinde önemli bir yeri var. Kış aylarında havanın erken kararması ile güneş ışınlarından yararlanamıyor olmamız, hem yeteri kadar D vitamini emiliminin gerçekleşmesini zorlaştırıyor hem de mutsuzluk-depresyon haline girmemize neden oluyor. Depresyon hali; yeme isteğine daha çok yönelmemize sebep olarak kilo almamızı kolaylaştırıyor. Bir yandan kalın giysilerin kiloları gizlemesi, bir yandan da günlerin kısa olması nedeniyle öğün atlanması da kilo almayı hızlandıran etmenler arasında.

Kış aylarında akşam saatlerinde fazla yenen yemek, daha sonrasında kan şekerinin hızlıca düşmesine neden oluyor ve bu nedenle gece atıştırma isteği artıyor.

Kışın kilo almamak için neler yapmalı?

Günlerin kısa olmasıyla beraber öğün atlamamaya dikkat etmek gerekiyor. En önemli öğün ikindi saatleri, eğer bu saatlerde açlık bastırılabilirse akşam ve gece atıştırmaları da rahatlıkla önlenebiliyor. 1 avuç sade beyaz veya sarı leblebi, 2 adet galete ve bir dilim peynir ikindi ara öğününde en tok tutan besinler arasında.

Egzersizi ihmal etmeyin

Kış aylarında sıcak ortamlarda daha çok vakit geçirme isteği ve hareketsiz kalma, egzersizden uzaklaşmaya da neden oluyor. Oysa vücut ısısını arttırmak ve kış aylarını daha zinde geçirmek için gün aşırı en az yarım saat veya haftada 150 dakika mutlaka fiziksel aktivite yapılması gerekiyor.