Kışın sağlıklı spor nasıl yapılır?

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Havaların soğumasıyla birlikte egzersiz alanı açık havadan spor salonlarına taşınmak zorunda kaldı. Peki, spor salonunda çalışırken sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini biliyor muyuz?

Dikkat edilmesi gerekenleri Hisar Intercontinental Hospital Fizyoterapisti Rukiye Ömre Ofluoğlu’ndan öğrendik…

• Öncelikle sporu kısa dönemli bir kilo verme aktivitesi olarak görmek yerine sağlık yaşam için düzenli bir aktivite haline getirmeniz gerektiğini unutmayın.

• Önceden bir spor geçmişiniz yoksa spora başlarken mutlaka profesyonel bir hocadan yardım alın. Daha önce geçirdiğiniz bir rahatsızlığınız varsa sizi çalıştıran spor hocasıyla bunu mutlaka paylaşın ve size uygun egzersizleri içeren bir program oluşturmasını sağlayın.

• Egzersizler sırasında vücudunuzun susuz kalmaması için bol su tüketin. Bir saatlik yoğun bir çalışma yapıyorsanız en az 1 litre su içmeniz gerekir.

• Asla aç karnına spor yapmayın. Spordan en az bir saat öncesinde karbonhidrat ağırlıklı; sonrasında ise protein ağırlıklı hafif gıdalarla beslenin.

• Spor yaparken bilinçsiz beslenirseniz verdiğiniz kiloları yağdan değil; kaslarınızdan verirsiniz.

• Hızlı sonuç almak için kullanılan protein tozları, hormon ilaçları gibi besin takviyelerinin de uzun vadede kalp sağlığınıza büyük zararlar verdiği yapılan bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu takviyelerden uzak durun.

• Egzersizlere başlamadan en az 15 dakika ısınma ve ardından kasları esnetme hareketleri yapın. Böylece sakatlanma riskini en az indirebilirsiniz.

• Fitness makinelerindeki oturma yerlerini, yükseklik, uzaklık gibi ayarlanabilir parametreleri kendi vücut ölçünüze en uygun şekilde ayarlayın.

• Ağırlık çalışmalarında boynunuzun nötral pozisyonda sabit; belinizi destekli ve ayaklarınızın yere tam basar pozisyonda olduğundan emin olun.

• Çabuk sonuç elde etmek için vücudunuzun kaldırabileceğinden daha fazla ağırlık yüklemeyin. En önemlisi kendinizi diğer spor yapanlarla kıyaslamayın. Spora ilk başladığınız dönemde hafif ağırlıklarla egzersiz yapmaktan utanmayın. Herkesin kendine özgü bir vücut yapısı ve biyoritmi vardır.

• Egzersizinizi yine hafif bir kardiyo ve kaslarınızı esnetme ile bitirin ki egzersiz sonrası kas tutulmaları yaşamayın.

• Soğuk havaya çıkmadan mutlaka kendinize bir soğuma süresi ayırın. Sıkı giyinin ve özellikle boynunuzu koruyun.

• Kaslarınızı spora adapte etmeden dirençli bisikletlerle yapılan grup dersi ya da ileri seviye pilates grupları gibi yüksek performans gerektiren derslere katılmayın.

• Spor sıklığı yapma amacınıza göre değişse de genellikle gün aşırı olacak şekilde ayarlayın. Böylece kaslarınıza bir gün dinlenme ve yeniden yapılanma süresi tanımış olursunuz.



