Kışın yapılan spor mu, yazın yapılan spor mu daha etkili? Uzmanlar kış aylarında yapılan sporun daha etkili olduğunu belirtiyor. Neden mi?

Kışın kalın kıyafetlerin altında saklanmanın verdiği rahatlık ve soğuk havanın getirdiği üşengeçlikle alınan kilolar, baharın gelmesiyle büyük bir soruna dönüşüyor. Havalar ısındığında aç kalma pahasına yapılan diyetler ve spor sonundaki başarısızlık koskoca mevsimi zehir ediyor. Peki bu başarısızlığın altında yatan ne? Neden yaz aylarını istenilen fit vücutla geçiremiyoruz?

Uzmanlara göre kışın yapılan spor, yazın yapılan spordan daha etkili. Kış aylarında vücut ısısına bağlı olarak beden spora daha iyi cevap verir, vücut daha çabuk belirginleşir, daha iyi kas ve iyi hat kazanır. Pilates eğitmeni Akın Erkoç konuyla ilgili; “Kış aylarında mevsim koşullarına bağlı olarak dış mekan sporları yapamayanlar sporu tamamen bırakmasınlar. Salon sporları ya da evde yapılabilecek basit hareketler, yazın saatlerce yapılan spordan daha etkili olduğu için soğuk havalarda spor yapmak çok daha faydalı. Böylece yılın her ayı fit bir vücut sahibi olurken, havalar ısınmaya başladığında eyvah yaz geliyor sendromundan da kurtulmuş olurlar. Üstelik zorunluluktan yapılan ve daha yavaş etkisini gösteren spor kabus olmaktan çıkar ve bir yaşam biçimi halini alır,” dedi.