Dilara Koçak "Kilo vermek için de göz önünde tutulması gereken öncelikle ‘dengeli beslenme’ olmalıdır. Bunun için de gün boyu karbonhidrattan şekere tüm besinlerden belli bir miktarda tüketmemiz gerekir. Kontrolsüz yapılan diyetlerde, vücut gerekli besinleri alamadığı için, bu diyetleri yapan kişiler hayati tehlike oluşturabilecek çeşitli hastalıklara yakalanabilirler" diyor.

Dilara Koçak İle İyi Yaşam kitabında kontrolsüz diyetin tehlikelerine dikkat çeken Dilara Koçak, konu hakkında şu önerilerde bulunuyor:

- Kadınlar arasında kansızlık çok yaygın bir hastalıktır. Kontrolsüz diyetle birlikte bu kansızlık artabilir. Bilinçsiz yapılan diyette, kan yapı taşlarının ihtiyacı olan folik asit, demir, B12 gibi vitamin ve mineraller yeterince alınmaz. Bu da hastalığı daha ileri boyutlara taşır.



- Obezite tedavinin ilkelerini sağlık muayenesi beslenme ve diyet eğitimi, diyet, bozulmuş yeme alışkanlığının düzeltilmesi, psikolojik destek, gerekirse ilaç tedavisi ve cerrahi müdahaleler oluşturmaktadır.



- “Aç kal, hemen zayıfla” sloganına kilo kaybetmek için “evet” denilebilir. Ancak zayıflamak için bu slogana verilmesi gereken karşılık kesinlikle “hayır!” olmalıdır. Tartıda zayıfladığınızı görmek için 24 saat aç kalmanız yeterli. Ancak, göreceğiniz sonuç gerçek kilo kaybı olmayacaktır. Çünkü bu yöntemle vücut su kaybına uğrar ve kaslar küçülür ama yağlar erimez. Bu aşamada organizma, kendisi için gerekli olan enerjiyi yakalamak için kasları enerjiye dönüştürür. İşte bu nedenle, gün boyunca yemek yemeyen kişi kendini güçsüz hissetmeye başlar. Çünkü karbonhidrat almadan geçirilen 12 saatte tüm depolar boşalır, kan şekeri düşer, tatlı isteği ve güçsüzlük artar, iş verimi düşer, yanı sıra baş ağrısı görülür.



- Öğle yemeğinde ekmek yemeyen bir kişinin, akşamüzeri tatlı yeme ihtiyacı içinde olması çok normaldir. Çünkü doğru zamanda şeker depolarına doğru karbonhidratı vermemiştir. Depo boşalınca düşen kan şekeri ise, kişiyi fizyolojik olarak şeker yemeye mecbur kılmıştır. Bu sebeple, öğün bileşimleri önemlidir. Öğle yemeğinde sadece salata ve ızgara yiyorsanız, hiç karbonhidrat almıyorsanız, eve gittiğinizde atıştırma ihtiyacınıza engel olamaz ve çok daha fazla yersiniz.

