Kuantum'un gücü

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Psikoterapi, yoga, meditasyon, NLP ve son olarak da kuantum...

En yüksek Frekans korku

Duygularımızın ölçülebilir frekans ve duygu skalaları olduğunu açıklayan Işın, “Negatif alanda en yüksek frekansı korku yayıyor. Ardından endişe, kaygı vs. gibi başlıklar depresyona kadar iniyor. Pozitif alanda ise en yüksek frekansa sevgi sahip. Daha sonra coşku, neşe gibi duygular geliyor. Dinginlik ise en üstte. O nedenle son zamanlarda yoga, meditasyon, reiki gibi kişinin zihnini dinginleştirecek birçok yöntem artarak hayatımıza giriyor. Kuantum seansları ise kişileri korkularından ve endişelerinden arındırarak özdeki gerçek potansiyeli ve gücü ortaya çıkartıyor. Zihni geçmişten kopartıp geleceğe hazırlıyor” diyor. Kuantum koçu Özge Işın, bir de örnek veriyor: “Misal, bir kişi, hayal ettiği gibi ilişki yaşayamıyor veya işinde başarılı olamıyor. İstemek maalesef yeterli olmuyor. Bu isteğinin arkasında bilinçaltında korkular, endişeler yatıyor mu ona bakmak gerek. Çünkü bu duyguların frekansını yayarken, istediği şeyin coşku ve sevgi enerjisini aynı anda yayması pek mümkün değil. Ancak gönülden ve gerçekten istemek hiçbir korkuya yer bırakmaz. O yüzden istediklerimiz doğrultusunda yeni inançlar yüklüyoruz zihne, ki eski inançlar yok olsun ve kişi gelecekteki ilişkisini coşkuyla kucaklasın, istediği gerçeği algılayıp yaşasın tüm olasılıklar içerisinden. Kuantum yaşadığımız hayatla ilgili kendimiz dışındaki her şeyi suçlamayı bıraktırıyor bize…” diyor.



Eskiden tertemiz, kusursuz, el değmemiş olarak doğduğumuza inanırdım. Zamanla aile, çevre, yaşadıklarımızla, yani deneyimlerimizle şekillenip, tüm bunların sonucunda da, ‘biri’ olduğumuzu düşünürdüm.



Sonra sonra, genlerin gelecekte ‘kim’ olduğumuzu belirlediğini öğrendim. Hayatla mücadelede genlerimizle gelen kişilik yapımızın önemini anladım. Bir de, büyüdükçe aldığımız yaralarla, korkular, kırgınlıklar ve üzüntülerimizin çoğaldığını… Günbegün nelere tanıklık etmiyor, neleri yaşamıyoruz ki çoğalmasın, değil mi?



Tüm çabamız, ‘tüm bu olanlara rağmen’ ayakta kalabilmek ve mutlu olmak için değil mi şu hayatta? İşte bunun için de denemediğimiz şey kalmıyor.

