Psikoterapi, yoga, meditasyon, NLP ve son olarak da kuantum...
En yüksek Frekans korku
Duygularımızın ölçülebilir frekans ve duygu skalaları olduğunu açıklayan
Işın, “Negatif alanda en yüksek frekansı korku yayıyor. Ardından endişe,
kaygı vs. gibi başlıklar depresyona kadar iniyor. Pozitif alanda ise en
yüksek frekansa sevgi sahip. Daha sonra coşku, neşe gibi duygular geliyor.
Dinginlik ise en üstte. O nedenle son zamanlarda yoga, meditasyon, reiki
gibi kişinin zihnini dinginleştirecek birçok yöntem artarak hayatımıza
giriyor. Kuantum seansları ise kişileri korkularından ve endişelerinden
arındırarak özdeki gerçek potansiyeli ve gücü ortaya çıkartıyor. Zihni
geçmişten kopartıp geleceğe hazırlıyor” diyor.
Kuantum koçu Özge Işın, bir de örnek veriyor:
“Misal, bir kişi, hayal ettiği gibi ilişki yaşayamıyor veya işinde başarılı
olamıyor. İstemek maalesef yeterli olmuyor. Bu isteğinin arkasında
bilinçaltında korkular, endişeler yatıyor mu ona bakmak gerek. Çünkü bu
duyguların frekansını yayarken, istediği şeyin coşku ve sevgi enerjisini aynı
anda yayması pek mümkün değil. Ancak gönülden ve gerçekten istemek
hiçbir korkuya yer bırakmaz. O yüzden istediklerimiz doğrultusunda yeni
inançlar yüklüyoruz zihne, ki eski inançlar yok olsun ve kişi gelecekteki
ilişkisini coşkuyla kucaklasın, istediği gerçeği algılayıp yaşasın tüm
olasılıklar içerisinden. Kuantum yaşadığımız hayatla ilgili kendimiz
dışındaki her şeyi suçlamayı bıraktırıyor bize…” diyor.
Eskiden tertemiz, kusursuz, el değmemiş olarak
doğduğumuza inanırdım. Zamanla aile, çevre,
yaşadıklarımızla, yani deneyimlerimizle şekillenip,
tüm bunların sonucunda da, ‘biri’ olduğumuzu
düşünürdüm.
Sonra sonra, genlerin gelecekte ‘kim’ olduğumuzu
belirlediğini öğrendim. Hayatla mücadelede
genlerimizle gelen kişilik yapımızın önemini
anladım. Bir de, büyüdükçe aldığımız yaralarla,
korkular, kırgınlıklar ve üzüntülerimizin çoğaldığını…
Günbegün nelere tanıklık etmiyor, neleri yaşamıyoruz ki
çoğalmasın, değil mi?
Tüm çabamız, ‘tüm bu olanlara rağmen’
ayakta kalabilmek ve mutlu olmak için
değil mi şu hayatta? İşte bunun için de
denemediğimiz şey kalmıyor.