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Lezzetli ve sağlıklı tarifler

Sağlıklı Tarifler Şefi Nilgün Bodur'dan sağlıklı tarifler...
Kilo vermek kısa ya da uzun süreli diyetlerle olduğu zaman ne yazık ki kalıcı olmuyor. Yapmamız gereken, bir hayat biçimi haline getirdiğimiz beslenme ve  spor düzenine sahip olmak ve arada bir kaçamaklar yapmaya izin vermek. Ayrıca diyet listeleri tatsız tuzsuz yiyeceklerle doldurulmak zorunda da değil. Benim kaçamak hissi veren ve diyet yapanlara çok yardımcı olacak çok güzel tariflerim var. Hurma ve muz kalorili besinler olmalarına rağmen çok kaliteli ve tüketilmesi gereken gıdalar.

Hurmalı puding 
Malzemeler 
•1/2 adet muz 
•3 adet geceden suda bekletilmiş Medine hurması 
•1 tatlı kaşığı kakao 
•1 paket vanilya 
•2 adet irice dövülmüş ceviz
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blender’da çektikten sonra, cevizi içine ekleyip karıştırıyorsunuz ve dünyanın en sağlıklı pudingini afiyetle yiyorsunuz.

Avokado ezmesi 
Malzemeler 
• 1 adet avokado 
• 3 yemek kaşığı keçi loru
• 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu 
• 1 adet limon 
Hazırlanışı
Avokado çok önemli ve faydalı bir besin. Avokadoyu yumuşatmak için bazen oda sıcaklığında 1-2 gün bekletmek gerekiyor. Yumuşayan avokadoyu yine mutfak robotunda, üç yemek kaşığı keçi loru, bir tatlı kaşığı sarımsak tozu ve bir limonun suyu ile çekerseniz, bu karışımı buzdolabında saklayıp, acıktıkça kaşıklayabilir ya da kahvaltıda bir dilim ekmeğin üzerine sürüp, bir bardak yeşil çay ile tüketebilirsiniz.

Mercimek çorbası 
Malzemeler
• 2 büyük soğan
• 2 tatlı kaşığı acı pul biber 
• 2 tatlı kaşığı kuru nane 
• 1 tatlı kaşığı zerdeçal 
• 1.5 çay bardağı kırmızı mercimek 
• 2 tatlı kaşığı köfte baharı
• Bir tatlı kaşığı Himalaya tuzu 
• 1 çay kaşığı karabiber 
Hazırlanışı
Herkes evinde çok basit bir mercimek çorbası yapabilir. Hiç yağ yok içerisinde ve hem kaliteli karbonhidrat hem de protein ihtiva ediyor. Üstelik içine her biri birbirinden faydalı, sağlıklı baharatlar ekleyince de tadına doyulmuyor. Tüm malzemeleri derin bir tencerede 2.5 litre suyun içinde mercimekler dağılana kadar pişiriyorsunuz ve sonunda blender’dan geçiriyorsunuz. Sabah, öğle, akşam yani her öğünde tüketebileceğiniz muhteşem ve yağsız bir çorbaya kim hayır diyebilir?

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