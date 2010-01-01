Light öneriler

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Aromaterapist Ayşe Tolga'dan light öneriler...

Mutlaka hafif kahvaltı ile güne başlamalı... Gün içerisinde öğün atlanmamalı. Üç ana öğün arada iki ara öğün ile desteklenmeli. Kendi beslenme düzenimde de buna inanıyorum. Bunun dışında hareket etmek metabolizmamızı hızlandıracak. Haftada mümkünse üç gün 90 dakika tempolu yürüyüşe vakit ayırdığınızda çok hızlı kilo verdiğinizi göreceksiniz. Amacınız kilo vermekse, günün bazı saatlerinde spor yapmak diğerlerine göre daha verimli. Uzmanlar, alarmımızı sabah erken saatlere kurup kahvaltıdan önce spor yapmamızı öneriyorlar. Çünkü henüz tam anlamıyla uyanamadığımız, midemizin tamamen boş olduğu saatlerde spor yapmak, bedeni daha fazla yağ yakmaya itiyor ve günün diğer saatlerinde yapılan egzersizlere göre kilo almanın önünü de kesiyor.



Kahvaltıdan önce yürüyün!

2010 yılında Belçika’da yapılan bir çalışmada araştırmacılar, çalışmaya katılan sağlıklı erkek gönüllülere altı hafta boyunca normalde tükettiklerinden yüzde 30 daha fazla kalori ve yüzde 50 daha fazla yağ tüketmelerini sağlayacak bir diyet yaptırdılar. Gönüllülerin bir kısmı hareketsiz bir hayat tarzını devam ettirirken, bir kısmı da kahvaltı sonrasında, diğer bir kısmı da kahvaltı öncesinde zorlayıcı egzersizler yapmaya başladı. Bu altı haftanın sonunda, hareketsiz yaşam tarzına sahip olan grup beklendiği gibi daha sağlıksızdı ve gruptakilerin her biri yaklaşık üç kilo aldı. Bununla birlikte insülin direnci geliştirdiler ve kaslarını yeni yağ hücreleri ile doldurdular. Kahvaltıdan sonra egzersiz yapan gruptakiler de aynı şekilde kilo aldı ve insülin problemleri yaşadı. Fakat sabah ilk iş olarak spor yapan gönüllüler neredeyse hiç kilo almadı ve sağlıklı insülin seviyelerini korudular. Ayrıca vücutları gün içinde diğerlerine göre daha fazla yağ yakabiliyordu.



Arındırıcı Kahvaltı Kasesi

Malzemeler

• 4 olgun muz

• 1 küçük turp

• ½ fincan Hindistan cevizi sütü

• 1 olgun mango

• ¼ fincan Hindistan cevizi gevreği (veya dilimlenmiş Hindistan cevizi)

• 2 çay kaşığı chia çekirdeği

• 2 çay kaşığı ay çekirdeği

Hazırlanışı

Muz, pancar ve Hindistan cevizini dilimleyip blender’dan geçirin. Kaseye dökün. Mangoyu dilimleyin ve Hindistan cevizi gevreği ve çekirdeklerle harmanlayarak kasenin üzerine dökün. İki kişi afiyetle tüketebilirsiniz.



Kağıtta rezeneli çipura buğulama

Malzemeler (4 Kişilik)

• 4 adet derisi alınmamış çipura fileto

• 2 adet taze rezene ampulü

• 5 cl zeytinyağı

• 1 yeşil limon (lime)

• Birkaç kiraz domates

• Tuz, karabiber

Hazırlanışı

25 dakikada hazırlayıp, 12 dakikada pişirebileceğiniz bir tarif. rezene şişkinlik riskini azaltan bir sebze ve çipura kolay sindirilen az yağlı bir balık. Pişmesini kolaylaştırmak için balığın derisine baklava şeklinde kesikler atın. limonu daire şeklinde ince dilimlere ayırın. Domatesleri yıkayın. rezeneyi ince ince doğrayın. Süs amacıyla dallarındaki anason tanelerini ayırın. rezeneyi az miktarda zeytinyağı gezdirip biraz suyla bir tencerenin içine yerleştirin. Tuz atın ve 6-8 dakika boyunca kapağı kapalı halde pişirin. Piştikten sonra suyunu dökün. 4 parça pişirme kağıdına az miktarda zeytinyağını dağıtın. Üzerlerine rezene ve tuz ve karabiberlenmiş çipura filetolarını (derisi üstte kalacak şekilde) yerleştirin. zeytinyağı gezdirin. limon, anason ve çeri domatesle süsleyin. Pişirme kağıtlarını kapatın. Önceden 190 derecede ısıtılmış fırında 12 dakika boyunca pişirin ve servis edin. not: İyi hissetmeniz için tariflerimi ve videolarımı aysetolgaiyiyasam.com sitemde ve Youtube Ayşe Tolga İyi Yaşam kanalımdan takip edebilirsiniz.