Lycian Yoga Fest, 17-21 Mayıs tarihleri arasında Kaş’ta...

Lycian Yoga Fest, Türkiye’nin kendi dalında profesyonel yoga eğitmenlerinin hazırladığı atölyelerle 17-21 Mayıs tarihlerinde Akdeniz’in incisi Kaş’ın yüksek tepelerinde doğayla iç içe katılımcılarını bekliyor. Festival boyunca, Hatha, Yin, Vinyasa, Kundalini, Power, Fly Yoga alternatifleri, yoga terapi ve meditasyon seanslarının yanı sıra Likya yolunun en gözde etabı Kaş ve çevresini yürüyebilir, bu eşsiz coğrafyanın sunduğu aktiviteleri deneyimleyebilirsiniz.

Shanti Garden, Düşler Akademisi ve Doğa Park’ta seçeceğiniz kamp ve konaklama tipine göre değişen Festival katılım bedeline; 17 Mayıs giriş ve 21 Mayıs çıkışlı olmak üzere 4 gece konaklama, kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ile tüm derslere, konserlere katılım ücreti dahil.

