Mesele kilo vermek değil korumak!

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Diyetisyen Serkan Tutar'dan, kalıcı olarak kilo vermek isteyenler için diyet önerisi!

Bugüne kadar defalarca ‘Kilo vermek önemli değil, önemli olan kalıcılığı’ cümlesini duymuşsunuzdur. Ama çoğu zaman kulak arkası ettiğimiz bu cümle yüzünden defalarca kilo alıp vermişsinizdir. Bunun en önemli nedeni, sağlıklı beslenme programına, sadece kilo verilmesi gereken bir dönem olarak bakılması. Genelde beslenme programına başladığınızda ciddi bir motivasyon ile başlarsınız ama bu, zaman içerisinde düşer. Çünkü adapte olduğunuz tek şey ne kadar zamanda ne kadar kilo verdiğinizdir. Zamanı düşünmeden beslenme programınıza uzun vadeli sadık kalsanız, kilo vermemeniz için yine hiçbir neden yok. Hızlı kilo kaybında vücudunuz bu duruma direnç gösterir. Sonuçta kilo verme hızınız azalır veya durur. Kalıcı kilo vermek için hızlı kilo kaybı yaşanmamalı.



DİYETİN ANA TARİFLERİ

ARMUT SALATASI

(Bu tarif bağışıklık sistemini güçlendirir ve ödem söktürür.) Fırını 180 derece ısıtın. 4 ince dilim baget ekmek dilimine çok az zeytinyağı sürüp 1/2 diş sarımsak ile ovun ve fırın tepsisine dizin. 10 dakika boyunca fırında pişirin. 30 gr cevizi fırın tepsisine koyun, 6 dakika bekletip kahverengi olana kadar bekleyin. Daha sonra 5 dakika soğumaya bırakın. 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 1/2 limon suyu, 1/2 çorba kaşığı sirke, 1/2 çay kaşığı tuz veya bir tutam karabiberi bir kasede çırpın. Kenarda bekletin. 50 gr beyaz peynirin bir kısmını kızarmış ekmeklerin üzerine serpin ve 2-3 dakika sıcak ızgarada pişirin. 150 gr yeşilliği, 2 cm küp şeklinde kesilmiş ve 1/2 limon suyu ile karıştırılmış 1 adet armudu ve cevizleri bir kaseye koyup kenarda beklettiğiniz karışımı içine ekleyin. Peyniri kızarmış ekmeklerle birlikte tüketin.



BUĞDAYLI SHAKE

1/4 adet mango, 1 adet muz, 1 adet armut, 10 adet çilek, 2 avuç yaban mersini, 1.5 su bardağı süt, 2 tatlı kaşığı buğday, 1 çorba kaşığı bal, 3 yemek kaşığı yoğurt ve 1 çorba kaşığı malt tozunu 30-60 saniye blender’da karıştırın. Önceden soğutulmuş bardaklarda bekletmeden servis edin. Üç saat içerisinde içilmediğinde besin değerini kaybeder. Dilerseniz buz ekleyebilirsiniz.



1. GÜN

SABAH

• 1 yumurta ile hazırlanmış mantarlı omlet

• 1 dilim kaşar peyniri (30 gr)

• Söğüş sebze (tuzsuz ve yağsız)

• 4-5 adet siyah zeytin

• 2 dilim tam tahıllı ekmek

ARA ÖĞÜN

• 1 avuç siyah kuru üzüm

ÖĞLE

• Kajulu tavuk salatası

• 1 küçük kutu ayran

• 2 dilim tahıllı buğday ekmeği

ARA ÖĞÜN

• 15 adet badem

AKŞAM

• Armut salatası

• Peynirli baget ekmeği

ARA ÖĞÜN

• 1 kutu yoğurt



2. GÜN

SABAH

• Kepekli panini ekmeğine peynirli sandviç

• 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

ARA ÖĞÜN

• 20 adet fındık

ÖĞLE

• Köri soslu tavuk (120-150 gr)

• Buharda sebze tabağı (brokoli, kabak, karnabahar)

• 2 yemek kaşığı cevizli erişte

ARA ÖĞÜN

• 1/2 sokak simidi ve 1 küçük boy ayran veya 1 dilim peynir

AKŞAM

• 1 kase mercimek çorbası

• 1 avuç büyüklüğünde ızgara alabalık (brokoli, karnabahar, havuç garnitür ile)

• 3 yemek kaşığı dolusu cevizli yoğurtlu kereviz salatası

• Bol yeşil salata (roka, tere, maydanoz)

ARA ÖĞÜN

• 1 adet orta boy portakal



3. GÜN

SABAH

• 5-6 yemek kaşığı tam tahıllı mısır gevreği ve 1 su bardağı süt

ARA ÖĞÜN

• 3 adet kuru erik veya 2 adet kuru incir

ÖĞLE

• Spagetti bolognese

ARA ÖĞÜN

• 4 adet kepekli diyet bisküvi

AKŞAM

• Biberli biftek

• Mevsim salata

• 1 kadeh kırmızı şarap

• 1 ince dilim esmer ekmek

ARA ÖĞÜN

• 2 su bardağı dolusu patlamış mısır (yağsız)



