Metabolizmamızı nasıl hızlandırırız?

Kilo verme konusunda etkisi bilinen metabolizmayı hızlandırma yöntemlerini Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç anlatıyor

Hızlı çalışan bir metabolizma ile kiloları vermek daha kolay olur. Bunun için beslenmenizde öğün atlamamalı, uzun süre aç kalmamalısınız. Az ama sık yeme prensibini benimsemelisiniz. Sık yediğiniz öğünlerdeki küçük porsiyonlar, kan şekerinizi dengeler, böylelikle çabuk acıkmaz, iştahınızı kontrol edebilirsiniz. Bu öğünlerde alacağınız kaloriler dikkatli ayarlanmalı ve miktarları sınırlandırılmalı. Taze meyveler, erik, yaban mersini, kayısı gibi kuru meyveleri ve fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumları üketebilirsiniz. Diyetinizde glisemik indeksi düşük

yiyeceklere yer verin. Beslenmenizde kan şekerinizi hızla yükselten karbonhidratların (tatlı, hamur işleri, beyaz pirinç vs.) yerine mümkün olduğu kadar daha kepekli ve tahıldan zengin gıdalar tercih edin.



Pişirme şekli çok önemli

Sağlıklı pişirin; yemeklerinizi hazırlarken kızartma yerine ızgara, haşlama, buharda ve fırında pişirme yöntemlerini kullanın. Tüm parlak ve koyu renkli (yeşil, kırmızı, mor, turuncu ve sarı) sebze ve meyveleri yemelisiniz, çünkü bu renkler aynı zamanda antioksidan özellik taşır. Sebze ve meyveler bol su, vitamin-mineral içerir, az kalorilidir.



Kaliteli protein tüketin

Yağsız kırmızı eti daha sınırlı, tavuk, hindi, balık gibi beyaz etleri daha fazla tüketin. Et, süt, balık, tavuk, yumurta, yoğurt gibi en az bir öğün protein yemeye özen göstermelisiniz. Baklagiller aynı zamanda bitkisel proteinler içerir; beslenmenizde mutlaka yerini almalı. Diyet programında ekmek seçiminiz de önem taşır. Bol tahıllı ekmek ve tam buğday ekmeğini tercih edin. Yüksek lifli (posalı) yiyecekler, hem daha uzun süre tok tutar hem de daha hızlı kilo kaybına yardımcı olur.



Kalsiyum ve C vitamini metabolizmayı hızlandırır

Düzenli kalsiyum içeren yiyeceklerin alınması, metabolizmayı hızlandırır. Kalsiyum kaynakları arasında süt ve yoğurt tercih edilmeli. Bol bol sıvı tüketin. Tuzdan uzak durun. Yiyeceklerinizi tuz yerine baharatla tatlandırın. Vücudun su toplamaması için ekstra tuz almamalısınız. C vitamini içeren yiyecekleri yemelisiniz. C vitamini yağ yakımını artırıcı özelliktedir. C vitamini doğal yollardan sebze ve meyvelerden alındığında ise etkisini daha fazla gösterir. Temiz havada bol bol yürüyüş yapmalı, aktif bir yaşamı benimsemelisiniz. Düzenli egzersiz yaparak hem metabolizmanızı hızlandırır hem de iştahınızın kontrol edebilirsiniz. Uyku düzeninize de dikkat etmelisiniz. Uykusuzluk aşırı gerginliğe yol açar ve aşırı yeme isteğini tetikler, metabolizmanızı da yavaşlatır.