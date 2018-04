Metabolizmanızı hızlandırın, yağları yakın!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç'tan öneriler...

Banu Kazanç'ın Elele okurları için hazırladığı önerilerle yazı fit geçirin!



* Metabolizmanızı hızlandırmak ve yağları yakmak için C vitamini, kalsiyumdan zengin süt ve süt ürünleri ve sağlıklı yağları tüketmelisiniz. C vitamini yağ yakımını tetikler. Araştırmalar özellikle bel çevresinde toplanan yağların yakılmasında C vitamini takviyelerinin etkili olduğunu gösteriyor. Turunçgiller C vitamininden zengindir ama C vitamini kaynakları bununla sınırlı değil; çilek, kivi, yeşil biber, kırmızıbiber, kuşburnu, kızılcık, elma, kuşkonmaz, kabak, domates, patates, brokoli, lahana, ıspanak, tere, kıvırcık salata, yeşil yapraklı sebzeler ve maydanoz C vitamini açısından zengindir. Özellikle brokoli, maydanoz, kırmızı dolmalık biberde portakaldan daha fazla C vitamini bulunur. Kahvaltıda yeşil biber, kırmızıbiber, maydanoz ve roka yiyerek hem kan şekerinizin ani yükselmesini önler hem de yeterli C vitamini almış olursunuz. C vitamini, doğal yollardan sebze ve meyvelerden alındığında ise etkisini daha fazla gösterir.



Kalsiyum zengini süt ürünleri

Kalsiyum içeriği zengin olan süt ve süt ürünleri metabolizmayı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur. Süt, ayran ve yoğurt daha az kalori içeren kalsiyum seçenekleri arasında. Peynir tüketirken daha dikkatli olmalısınız, içerdiği fazla yağ ve tuz kolesterolü yükselttiğinden az yağlı ve az tuzlu olanları seçin.



Posa içeriği yüksek besinler tüketin

Kan şekerinin dengeli olması kilo kontrolü açısından son derece önemli. Kan şekerini hızlı yükselten yiyecekler (börek, çörek, pilav, patates, tatlı), kısa sürede tekrar yemek yeme isteğine neden olur. Bu durumu önlemek için en önemli yardımcınız glisemik indeksi düşük, lifli besinler. Posa bakımından zengin besinlerin yağ oranları da düşüktür, daha az kalori içerirler ve bunları çiğnemek gerektiği için daha yavaş yemek yersiniz ve doyduğunuzu hissetmeniz için gerekli olan süreye ulaşırsınız. Üstelik bu besinlerle beraber su içtiğinizde tokluk hissi daha da uzun sürer. Favori yiyecekleriniz, posa içeriği yüksek vitamin ve mineral kaynağı sebze ve meyveler ile kepeklerinden ayrılmamış, rafine edilmemiş tam tahıllar olmalı.

Vücutta yağ yakmak için de sağlıklı yağları tüketmeniz gerekir. Keten tohumu, ceviz, sağlıklı yağlardan omega 3 içerir.



Yaşamınızı düzenleyin!

Stres kilo almanıza neden olur, insanlar kendilerini mutsuz hissettikleri zaman daha çok kilo alırlar. Stresin olumsuz etkilerini azaltmak için yaşam kalitenizi artırın hafif fiziksel aktivite, derin nefes alma egzersizleri, müzik ve diğer rahatlama tekniklerini kullanmayı öğrenin.

Düzenli egzersiz yapmak stresin olumsuz etkilerini hafifletir. Pozitif düşünmek, uyku kalitesi için her gün aynı saatte uyumak, aynı saatte uyanmak kendinizi daha iyi hissetmenizi ve vücudunuzun mutluluk hormonu salgılamasını sağlar.