Metabolizmanızı kış uykusundan uyandırma vakti geldi!

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Diyetisyen Burcu İnce metabolizmayı hızlandırma yöntemlerini anlatıyor

kalsiyum miktarının kiloları da etkilediği ortaya çıktı. Süt ürünleri, vücut için çok önemli mineralleri içeriyor. Örneğin yarım litre kefir; protein ve lesitin içeriyor ve günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 75’ini karşılıyor. Acı biberin çok az bir miktarı bile hemen alnımızda terlemeye sebep oluyor. Bunun nedeni, biberdeki doğal acı madde kapsaisin. Aynı spor yaparken olduğu gibi, bu madde de kısa süreli olarak vücut ısısını yaklaşık yüzde 25 oranında yükseltiyor. Sonuç olarak kalori ihtiyacı da geçici bir süre için artıyor.



Metabolizmayı hızlandıran bitkiler

Yeşil çay: Yeşil çayın bilinen etkileri kolesterolü düşürmesi, kanser ve kalp krizinden koruması. Yapılan araştırmalar, yeşil çayın aynı zamanda yağın vücutta ve karaciğerde depolanmasını önlediğini de ortaya koyuyor. Ayrıca vücuttaki enerji tüketimini de artırıyor.

Zencefil: Zencefilin köklerindeki maddeler tıpkı kırmızıbiberdeki gibi dolaşım ve sindirim sistemini uyarıyor. Yemeklerde baharat olarak kullanılan veya çay olarak tüketilen zencefil aynı zamanda mide ve bağırsaklardaki gazı da söktürüyor.

Limon: C vitamini açısından zengin olan limon, bağışıklık sistemine bol enerji sağlıyor. Böylece kaslar daha fazla yağ yakıyor.

Soğan: Soğanın içinde yer alan kükürt bileşimi allicin, kan dolaşımını uyarıyor, sindirimi harekete geçiriyor, vücuttaki fazla suyun atılmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra metabolizmayı hızlandırarak, yağ yakılmasını artırıyor. Sarımsak ve yeşil soğan da aynı etkiye sahip.

Tarçın: Tarçın, insülinin etkisini iyileştirdiğinden, daha az insüline ihtiyaç oluyor. Bu sayede yüksek insülin değerinin oluşturduğu komplikasyonlardan kaçınmak mümkün olabiliyor. Yemekleri bu baharatla tatlandırmakta fayda var.

Somon: Zayıflatan besinlerin başında yer alıyor, çünkü yağ açısından fakir, protein açısından zengin bir besin. Ayrıca yüksek iyot içeriğiyle metabolizmanın düzenlenmesinde önemli rol oynayan tiroit hormonunun salgılanmasında da görev alıyor.

