Şeyda Coşkun'dan metabolizmanızı hızlandıracak 6 öneri...

1- Vücudunuzu alıştığı sistemden kurtarın. Her sabah tost yiyorsanız değiştirip bir gün omlet, bir gün ananasla güne başlayın. Böylece metabolizmanızı şaşırtıp daha fazla çalıştırırsınız.

2- Yediklerinizi planlayarak ilerleyin. Gece yatarken sabah ne yiyeceğinizi belirleyin.

3- Nabzınızı yükselten egzersizler yapın.

4- Öğünlerde acı biber, soğan, sarımsak, zencefil, zerdeçal, tarçın, vanilya, hardal, keten tohumu kullanmak metabolizma hızınızda yüzde 3 -5’lik artış sağlayabilir.

5- Keten tohumu midede su alarak şişer ve tokluk hissi sağlar. Bağırsak hareketlerini artırır, kabızlığı önler. Ayrıca sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileriyle metabolizma hızını artırır.

6- Su içmeyi ihmal etmeyin. Her gün 2 -2.5 litre su için.

