Spor, beslenme ve sağlıklı yaşam alanında 30’dan fazla uygulama Misfit Shine’da sizi bekliyor. Yeni uygulamalarla zenginleşen Misfit Shine ile sağlığa dair her şey elinizin altında...





Şık tasarımıyla giyilebilir teknoloji alanında benzersiz olan Red Dot ödüllü aktivite ve uyku monitörü Misfit Shine, 30’dan fazla uygulamaya entegre olabilme özelliği sayesinde spor, beslenme ve sağlıklı yaşam alanında onlarca farklı özelliği bir arada sunuyor. Farklı ürünlere ve uygulamalara entegre edilebilen Misfit Shine ile yüzlerce egzersiz tekniğine ulaşabilir, kilo vermenin ve sağlıklı yaşamanın en hızlı ve kolay yöntemlerini keşfedebilirsiniz.iOS ya da Android tabanlı cihazlar üzerinden Misfit Shine kullanıcılarının ulaşabildiği uygulamalar arasında; sağlıklı beslenmenize, kilo vermenize ve formda kalmanıza yardımcı olacak birçok seçenek bulunuyor.600’den fazla egzersiz tipini içeren ve fitness’ı bir yaşam biçimi haline getiren özellikleriyle dünyada büyük ilgi gören MapMyFitness, Misfit Shine kullanıcılarına 1 ay bedava üyelik veriyor. Aktivitelerinizi takip etmenizi sağlayan, yaktığınız kaloriyi ve kalp ritminizi kayıt altına alan MapMyFitness’ın konum bildirme özelliği de var.Dünyanın en fazla ilgi gören sağlıklı beslenme ve kilo verme uygulamalarından biri olan Lose It!, günlük kalori miktarınızı belirleyebiliyor ve sağlıklı beslenerek hedefinize daha kolay ulaşabiliyorsunuz.Adımlarınızı ve kat ettiğiniz mesafeyi ölçmenizi sağlayan en iyi koşu uygulamalarından RunKeeper, egzersizde hedefinizi belirlemenize yardımcı oluyor.Fazla kilolarınızdan kurtulmanıza yardım eden MyFitnessPal, iPhone ve iPad cihazlarına yönelik en hızlı ve kullanımı en kolay kalori sayacı olarak dikkat çekiyor. MyFitnessPal’da, 3 milyondan fazla yiyeceği içeren veri tabanı bulunuyor.Kilonuzu, kan basıncınızı, uykunuzu ve fitness düzeninizi öğrenmenizi sağlayan Digfit, daha sağlıklı yaşamanız için sizi motive ediyor.Dünyanın önde gelen online sağlıklı yaşam topluluğu MedHelp, sağlık alanından uzmanlara, sağlıklı yaşam tavsiyelerine ve son gelişmelere ulaşmanızı sağlıyor.Farklı uygulamalarla daha da zenginleşen Misfit Shine’ı Misfit’in Türkçe internet sitesi www.misfit-tr.com adresinden ya da D&R ve Teknosa mağazaları ile hepsiburada.com, hizlial.com ve shopigo.com gibi sitelerden satın alabilirsiniz. Hareketi eğlenceye dönüştüren ve spor yaparken motivasyonunuzu artıracak Misfit Shine, fitness’ı hayatınızda bir yaşam biçimi haline getirecek.