Mısır püskülüyle zayıflayın

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Mısır püskülü, vücuttan ödem atıyor ve idrar söktürüyor. Mısır püskülüyle hazırlayacağınız çaylarla kilolarla savaşabilirsiniz.

Mısırın etrafını çeviren iplik benzeri kısımı atmayın! Bu çayları deneyin!



Kiraz Sapı ve Mısır Püskülü Çayı

İkisinden birer tutam alıp iki bardak suda haşlayıp, 1 -2 dakika demlenmesini bekleyip, tüketin.





Selülit Düşmanı Çay

1 litre suyu kaynatın. İçine 1,5 tatlı kaşığı yeşil çay, 1 tutam mısır püskülü, 1 tutam kiraz sapı, 5 dal taz nane, yarım limon suyu ekleyin ve ateşin altını kapatın. 5-6 dakika demlendikten sonra malzemeleri çıkarın. Ilınınca içine biraz bal ekleyin.