Şişmanlığın nedenleri neler? Şişmanlık vücudu nasıl etkiliyor? Yanıtlar için "Dilara Koçak İle İyi Yaşam" kitabında yer alan araştırma özetlerine ve bilgilere göz atın.

İlkel çağlarda insanlar saatte beş kilometre hızla, günde en az sekiz saat yürürlermiş. Bugün ise arabadan inip, asansöre biner olduk. Doğal değil, yapay yiyeceklere yöneldik. Beslenme alışkanlıklarımız çok fazla değişim gösterdi. Anadolu’nun tam buğday unundan yapılan köy ekmeği, masalarımızdaki içeceğimiz olan ayran, taze ve kuru yemişlerden yapılan komposto ve hoşaflar, yerini yağ ve şeker içeriği yüksek ürünlere bıraktı. Hızla akan zamanı yakalamak için beslenme konusunda dahi süratli olmayı tercih ettik. Burada en önemli etken, tabii ki kadınların çalışma oranının artması ve teknolojiye daha bağımlı halde yaşamaya başlayışımız. İnsanlar artık, şeker ve doymuş yağ oranı yüksek, aşırı tuz içeren besinler dahil, yüksek kalorili besinler tüketiyor.

Günümüzde fazla kilo sorunu çocukluk döneminde başlıyor. Apartman dairelerinde büyüyen çocuklar, daha küçük yaşlardan itibaren hareketsiz bir yaşama teslim oluyor.

Gelecekte çocukların hastalıklardan dolayı anne- babalarından daha önce ölebilecekleri konuşuluyor. Bu şekilde baktığınızda, şişmanlık doğanın bizim yeni yaşam biçimimize verdiği bir tepki gibi görünüyor. Çaresi de bu yaşam biçiminin değişmesinde yatıyor.

Fazla kilolar ile mücadelede hareketsizliğin çok önemli olduğunu unutmayın! Hareketsiz yaşamdan uzaklaşın ve günlük yaşam aktivitenizi artırmaya çalışın.





ŞİŞMANLIK TEDAVİSİ CİDDİ BİR EKİP ÇALIŞMASI GEREKTİRİR

Gıda sektöründeki gelişmeler, kentleşme, kadının iş hayatına atılması, iş yoğunluğu ve yalnız yaşama gibi etkenler, geleneksel beslenme alışkanlıklarında değişim meydana getirdi. Buna bağlı olarak ortaya çıkan sağlıkla ilgili ve estetik kaygılar, şişman kişileri uygun zayıflama yöntemi arayışı içine soktu. Ancak oluşan şişmanlıktan kurtulmak sanıldığı kadar kolay değildir. Zayıflama yönteminin yanlış seçilmesi ve uygulanması, hayatı tehdit edebilir.

Şişmanlığın ortaya çıktığı yaşın belirlenmesi, tedavinin başarısında önemlidir. Çocukluk veya ergenlik döneminde şişmanlayan ve hep şişman olanlarda, diyet uygulaması kilo kaybı sağlar. Ancak ulaşılan vücut ağırlığının korunması zordur. Yetişkinlikte şişmanlamış kişilerin vücut ağırlığı istenen düzeye getirildikten sonra, bu kilonun korunması daha kolaydır. Şişmanlık tedavisinin temel amacı, bireyi olması gereken vücut ağırlığına getirmek ve bu düzeyi korumaktır. Bunun için:

1. Hekim muayenesi ve sağlık kontrolü ile şişmanlığın oluşumundaki nedenler ve eşlik eden problemler saptanır

2. Bireyin sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları, yaş cinsiyet fiziksel aktivite gibi kişisel özellikleri beslenme ve diyet uzmanı tarafından değerlendirilir

3. Beslenme uzmanı danışanı ile birlikte beslenmedeki değişmesi gereken noktaları ve vücut ağırlığı hedefini belirler

4. Davranış değişikliği yaratmada psikolog desteği de mutlaka tedavinin bir parçası olmalıdır

5. Fiziksel aktivite bireyin yaşam özelliklerine göre düşünülür ve planlanır

6. Düzenli aralıklarla diyet, davranış değişikliği uygulamaları ve vücut bileşimi kontrol edilir

7. İstenilen hedefe gelindikten sonra koruma dönemi programlarıyla bireyi takibe devam edilir.

Geçmişle ilgili bilgiler, program sonundaki hedefi belirlemede çok etkilidir. Birey değerlendirilirken

• Son 5 yıldaki en düşük ve en yüksek ağırlık

• Daha önce uygulanan diyetler • Aile öyküsü mutlaka gözden geçirilmelidir.

