Ne yeseniz yarıyor mu?

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Bilim adamları, kişinin kilo alıp almayacağını ve yağların vücutta nasıl dağılacağını belirleyen 93 yeni gen bölgesi keşfetti; "Ne yesem yarıyor" diyenler haklı çıktı!

Bilim adamları, bazı insanların diğerlerine oranla kilo almaya neden daha meyilli olduğu sorusunun yanıtını buldu.



"Nature" dergisinde yayımlanan araştırma, kişinin kilo alıp almayacağını ya da yağların bedeninde nasıl dağılacağını yeni keşfedilen 93 gen bölgesinin belirlediğini ortaya çıkardı.



Antropometrik Özelliklerin Genetik Araştırması Konsorsiyumu (Giant) araştırmacıları, 300 binden fazla kişinin DNA'larını inceleyerek obezitenin şimdiye kadarki en ayrıntılı genetik haritasını çıkardı.



Vücuttaki yağ dağılımının yeni bulunan 33 gen bölgesi tarafından belirlendiğini keşfeden araştırmacılar, söz konusu gen bölgelerinin neden bazı kişilerin belirli yerlerinden kilo aldığını açıkladığına işaret etti.



Araştırmacılar, 60 gen bölgesinin de vücut kitle endeksini etkilediğini ve bu gen bölgelerinin büyük bir kısmının sinir sistemiyle bağlantılı olduğunu buldu.



Araştırmayı yöneten Prof. Dr. Elizabeth Speliotes, "Kilo probleminiz için nöroloğa gitmezsiniz. Çünkü obezite söz konusu olduğunda sinir sistemi kimsenin aklına gelmez. Ancak yeni keşfettiğimiz gen bölgeleri, bunun doğru olmadığını ortaya çıkardı. Bu genlerden bazıları iştah kontrolüne, bazıları da yiyeceklerle ilgili öğrenme ve bellek süreçlerine katkıda bulunuyor" dedi.



Michigan Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Speliotes, araştırmada keşfedilen gen bölgelerinin obezitenin tek bir gene bağlı olamayacağını gösterdiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:



Elde ettiğimiz bulgular, obezitenin herkes için geçerli tek bir çözümü olmadığına işaret ediyor. Sağlıklı yaşam ve kilo kaybı için cinsiyet ve yaşa göre önerilerde bulunuyoruz. Ancak bu konuda asıl çözümü genetik bilgi sunacak." (AA)



