Ayurvedik Yaşam Eğitmeni Ebru Şinik, "Nefes Teknikleri ile Zayıflama"nın püf noktalarını anlattı.

California’da bulunan Chopra Center University eğitmenlerinden, “Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi”nin kurucusu, lider danışmanı ve Ayurvedik Yaşam Eğitmeni Ebru Şinik St. Regis İstanbul’da yer alan Iridium SPA'da gerçekleştirilen Nefes Teknikleri ile Zayıflama sunumunda sindirim sistemini çalıştıran, metabolizmayı hızlandıran, özellikle karın-bel çevresi ile tüm bedenden yağ hücresi tahliyesi için çok etkili olan nefes teknikleri, tüm kontrendikasyonları ve uygulamaları ile paylaşıldı.







Sağlıklı yaşamın tüm kapılarını açan etkinlik, misafirlerin terapilerini tamamlayan canlandırıcı ve dinlendirici el bakımı ile son buldu. Ebru Şinik tarafından gerçekleştirilecek olan Nefes Teknikleri ile Zayıflama etkinlikleri Iridium SPA'da düzenli periyotlarda devam edecek.