California’da bulunan Chopra
Center University eğitmenlerinden, “Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi”nin kurucusu, lider danışmanı ve Ayurvedik Yaşam Eğitmeni Ebru Şinik St. Regis İstanbul’da yer alan Iridium SPA'da gerçekleştirilen Nefes
Teknikleri ile Zayıflama sunumunda sindirim sistemini çalıştıran, metabolizmayı
hızlandıran, özellikle karın-bel çevresi ile tüm bedenden yağ hücresi tahliyesi
için çok etkili olan nefes teknikleri, tüm kontrendikasyonları ve uygulamaları
ile paylaşıldı.
Sağlıklı yaşamın tüm kapılarını açan etkinlik, misafirlerin terapilerini tamamlayan canlandırıcı ve dinlendirici el bakımı ile son buldu. Ebru Şinik tarafından gerçekleştirilecek olan Nefes Teknikleri ile Zayıflama etkinlikleri Iridium SPA'da düzenli periyotlarda devam edecek.