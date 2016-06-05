"Nike Women Victory Tour" kapsamında İstanbul'da yapılacak kadın koşusu için kayıtlar başladı.

Geçtiğimiz yıl dünya çapında 200.000’den fazla kadını harekete geçiren Nike, 5 Haziran 2016 Pazar saat 9:34’te Caddebostan’da gerçekleştireceği 5K ve 10K’lık “Nike Women Victory Tour” kadın koşusuyla heyecan verici bir spor deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor! Kadınlar için hazırlanan özel servislerin sunulacağı etkinliğe nike.com/istanbul üzerinden kayıt olunabiliyor. Aynı sayfadan ücretsiz hazırlık programları takip edilebiliyor.



Bu yıl bireysel katılımın yanı sıra ilk kez ekip olarak da katılınabilen koşuda 5 km ve 10 km’lik iki farklı parkur seçeneği bulunuyor. Uzman antrenörler ve koşu koçlarının önderliğinde ücretsiz gerçekleştirilecek hazırlık antrenmanları ve tüm etkinliklerin takvimi nike.com/istanbul sayfasından takip edilebiliyor. 5 Haziran’da gerçekleştirilecek koşuya 18-24 yaş arası katılımcılar 30 TL, 24 yaş üstü katılımcılar ise 50 TL karşılığında kayıt olabiliyor. Kaydolan her katılımcıya yarış tişörtü ve kendileri için hazırlanan özel yarış kiti hediye ediliyor. Takım olarak kaydolan katılımcıları ise özel sürprizler bekliyor.



