Obezite ömürden 6 yıl çalıyor!

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Obezitenin yaşam süresini 6 yıla kadar kısaltabileceği belirlendi.

Kanada'da yapılan araştırma, kalp-damar hastalıkları ve diyabete yakalanma riskinin artmasıyla şişmanların 3, obezlerin 6, öldürücü düzeyde obezlerin ise yaşam süresinin 8 yıla kadar kısalabileceğini gösterdi.



McGill Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla yaptığı araştırma ayrıca şişmanlığın 20-29 yaşındakileri daha fazla etkilediğini ortaya koydu. Sağlıklı geçen yılların ise obez ve öldürücü düzeyde obezlerde 2-4 kat daha az olduğu vurgulandı.



Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 1980'den bu yana dünyadaki obezlerin sayısı 2 kat arttı. Dünyada 20 yaş ve üzerinde 1,4 milyar fazla kilolu bulunuyor.



(AA)