Ofiste diyet yapmakta zorlananlar için Ferin Batman'dan 3 farklı mönü!

Sizin için en uygun olan zayıflama programını 1 hafta yapabilir ya da aşağıdaki 3 programı dönüşümlü uygulayabilirsiniz.



1. PROGRAM: TABLDOT MÖNÜ

SABAH

500 ml su

Yarım simit

1 ince dilim kaşar peyniri

Biber, maydanoz



ARA ÖĞÜN

200 ml su

1 fincan yeşil çay

2 adet kuru kayısı, 2 tam ceviz



ÖĞLE

500 ml su

6 yemek kaşığı susuz ana yemek (tabldot)

3 yemek kaşığı yoğurt

Bol salata



ARA ÖĞÜN

200 ml su

1 porsiyon meyve ya da

2 kepekli bisküvi

Bol sütlü kahve



AKŞAM

500 ml su

4 adet ızgara köfte (120 gr)

Bol salata (yağsız)



ARA ÖĞÜN

200 ml su

2 dilim ananas, 1 fincan yeşil çay



2. PROGRAM: SEFER TASI MÖNÜ

SABAH

500 ml su

Kahvaltılık tahıl gevrekleri ve meyve: 4 yemek kaşığı sade tahıl gevreği, 1 su bardağı süt, 4 kuru kayısı



ARA ÖĞÜN

200 ml su

1 elma + 10 fındık + 1 fincan yeşil çay



ÖĞLE

500 ml su

3 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimek, 2 yemek kaşığı lor peyniri, bol yeşillikli salata (1 yemek kaşığı yağ ekleyin)



ARA ÖĞÜN

200 ml su

1 avuç yaban mersini + 1 fincan yeşil çay ya da

Bol sütlü kahve + 2 küçük kare bitter çikolata



AKŞAM

500 ml su

6 yemek kaşığı biberli ıspanak yemeği

3 yemek kaşığı light yoğurt

3 yemek kaşığı pilav



ARA ÖĞÜN

200 ml su

1 greyfurt, 1 fincan yeşil çay

