Sizin için en uygun olan zayıflama programını 1 hafta yapabilir ya da aşağıdaki 3 programı dönüşümlü uygulayabilirsiniz.
1. PROGRAM: TABLDOT MÖNÜ
SABAH
500 ml su
Yarım simit
1 ince dilim kaşar peyniri
Biber, maydanoz
ARA ÖĞÜN
200 ml su
1 fincan yeşil çay
2 adet kuru kayısı, 2 tam ceviz
ÖĞLE
500 ml su
6 yemek kaşığı susuz ana yemek (tabldot)
3 yemek kaşığı yoğurt
Bol salata
ARA ÖĞÜN
200 ml su
1 porsiyon meyve ya da
2 kepekli bisküvi
Bol sütlü kahve
AKŞAM
500 ml su
4 adet ızgara köfte (120 gr)
Bol salata (yağsız)
ARA ÖĞÜN
200 ml su
2 dilim ananas, 1 fincan yeşil çay
2. PROGRAM: SEFER TASI MÖNÜ
SABAH
500 ml su
Kahvaltılık tahıl gevrekleri ve meyve: 4 yemek kaşığı sade tahıl gevreği, 1 su bardağı süt, 4 kuru kayısı
ARA ÖĞÜN
200 ml su
1 elma + 10 fındık + 1 fincan yeşil çay
ÖĞLE
500 ml su
3 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimek, 2 yemek kaşığı lor peyniri, bol yeşillikli salata (1 yemek kaşığı yağ ekleyin)
ARA ÖĞÜN
200 ml su
1 avuç yaban mersini + 1 fincan yeşil çay ya da
Bol sütlü kahve + 2 küçük kare bitter çikolata
AKŞAM
500 ml su
6 yemek kaşığı biberli ıspanak yemeği
3 yemek kaşığı light yoğurt
3 yemek kaşığı pilav
ARA ÖĞÜN
200 ml su
1 greyfurt, 1 fincan yeşil çay