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Ofiste Diyet Programı

Ofiste diyet yapmakta zorlananlar için Ferin Batman'dan 3 farklı mönü!

Sizin için en uygun olan zayıflama programını 1 hafta yapabilir ya da aşağıdaki 3 programı dönüşümlü uygulayabilirsiniz.

1. PROGRAM: TABLDOT MÖNÜ
SABAH
500 ml su
Yarım simit
1 ince dilim kaşar peyniri
Biber, maydanoz

ARA ÖĞÜN
200 ml su
1 fincan yeşil çay
2 adet kuru kayısı, 2 tam ceviz

ÖĞLE
500 ml su
6 yemek kaşığı susuz ana yemek (tabldot)
3 yemek kaşığı yoğurt
Bol salata

ARA ÖĞÜN
200 ml su
1 porsiyon meyve  ya da
2 kepekli bisküvi
Bol sütlü kahve

AKŞAM
500 ml su
4 adet ızgara köfte (120 gr)
Bol salata (yağsız)

ARA ÖĞÜN
200 ml su
2 dilim ananas, 1 fincan yeşil çay

2. PROGRAM: SEFER TASI MÖNÜ
SABAH
500 ml su
Kahvaltılık tahıl gevrekleri ve meyve: 4 yemek kaşığı sade tahıl gevreği, 1 su bardağı süt, 4 kuru kayısı

ARA ÖĞÜN
200 ml su
1 elma + 10 fındık + 1 fincan yeşil çay

ÖĞLE
500 ml su
3 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimek, 2 yemek kaşığı lor peyniri, bol yeşillikli salata (1 yemek kaşığı yağ ekleyin)

ARA ÖĞÜN
200 ml su
1 avuç yaban mersini + 1 fincan yeşil çay  ya da
Bol sütlü kahve + 2 küçük kare bitter çikolata

AKŞAM
500 ml su
6 yemek kaşığı biberli ıspanak yemeği
3 yemek kaşığı light yoğurt
3 yemek kaşığı pilav

ARA ÖĞÜN
200 ml su
1 greyfurt, 1 fincan yeşil çay

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