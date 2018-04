Ölçülü beslenin, kendinizi üzmeyin

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, "Hiçbir besin tek başına mucize yaratmaz" diyor...

Mezura diyetinin hedefi besinleri tanımak ve tüketeceğiniz miktarları size anlatarak doğru ve kaliteli seçimleri kendinizin yapabilmesini sağlamak. Çünkü hiçbir besin tek başına suçlu

olmadığı gibi tek başına da mucize yaratmaz. Beslenmenin size uygun olması ve ölçüye odaklanmak sizi daha mutlu yapar. Mucizevi karışımlar, popüler diyetler ve kontrolsüz

kullanıldığında hayati tehlikeye sebep olabilen bazı ilaçlara hiç gerek yok. Her şeyden tüketip miktarları küçülttüğünüzde biraz da hareketi artırdığınızda kilo vermek çok kolay. Yapılan çalışmalar diyet yapmak yerine kalıcı yaşam şekli değişikliklerinin daha etkili olduğunu oraya koyuyor.



DİYET UZUN SÜRELİ BİR MARATON

Diyet kısa süreli bir yarış olarak değil, uzun soluklu bir maraton olarak düşünülmeli. Diyette mükemmellik beklentisi bireyde suçluluk hissi yaratır; diyet listesi esnek olmalı ve bunun için birlikte plan yapılmalı. Basit karbonhidrat ve şekerli besin tüketmek kişiyi sadece 20 dakika boyunca iyi hissettirir. Karbonhidratlar yendiğinde serotonin artar ve antidepresan etkisi gösterir ama bu durum geçici olduğu için yeniden tatlı atağı gelişebilir. Beyaz un, pirinç, meyve suyu ve şekerli gıdalar gibi basit karbonhidratları tam tahıllı seçimler ile değiştirin.



HEKİM DEĞERLENDİRMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Kilo alma nedenlerinin; kan, idrar ve gerekirse daha detaylı görüntüleme yöntemleri ile kontrol edilip bir metabolizma uzmanı hekim tarafından değerlendirilmesi çok önemli. Metabolizmayı etkileyen temel hormonlar olan insülin ve tiroit hormonlarının doğru çalışmıyor olması, bireyin diyete rağmen kilo verememesi veya kilo alıyor olmasının temel sebebidir.



ADIM ADIM ALTIN KURALLAR

• Sağlık muayenesinden geçin.

• Psikolojik olarak hazır olun ve kilo verme amacınızı belirleyin.

• Öğün alışkanlığı ve sosyal hayat dengenizi kurun.

• Yeterli su tüketin ve diğer sıvıları dengeleyin.

• Porsiyon miktarlarını azaltın ve hareketi artırın.

• Her gün aynı kahvaltıyı etmeyin.

• Karabiber ve tarçını bol kullanın.

• Düşünce biçimi ve seçimlerde değişim yapın.

• Yulafı önemseyin.

• Çikolata seçiminiz bitter olsun ve yanında süt tercih edin.

• Muz veya elma sizi çabuk acıktırıyorsa üzerine tarçın ekleyin.

• Taze sebzeler gaz yapıyorsa üzerine rezene çayı için veya yemeklerde daha fazla kimyon kullanın.

• Daha uzun süre tokluk için kuru meyvelerin yanında süt içmeyi deneyin.

• Çok aç olduğunuzda bisküvi veya meyve yerine yağ ve protein içeren 10-15 badem veya fındık tercih edin.

• Kadınlarda osteoporoz ile demir eksikliği çok sık karşımıza çıkıyor; bu sebeple kuru üzüm, yağsız kırmızı et, bol limonlu salata ve süt-yoğurt grubunu tüketmeyi unutmayın.