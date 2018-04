Omni Diyeti ile 2 haftada 5,5 kilo!

Yedikleriniz gerçekten hayatınızı değiştirebilir! İki haftada hayatınızı değiştiren mucize diyetle tanışın!

İki hafta içinde daha sağlıklı, mutlu ve enerjik hissetmenize yardımcı olacak ve beslenme ile ilişkinizi yeniden düzenleyecek Omni Diyeti’yle bir an önce tanışın! Tana Amen'in kitabı bu konuda size yardımcı olabilir...



Omni Diyeti nasıl yapılır?

Latince hepsi, her şey anlamına gelen Omni, sağlıklı olan tüm besinlere duyduğumuz ihtiyacı öne çıkarıyor. Yüzde 70 bitkisel besin, yüzde 30 ise yüksek kaliteli, yağsız proteinden oluşan Omni Diyeti ile kilo verirken hastalıkları yenebilir ve bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirebilirsiniz!

Omni Diyeti, iki haftalık özenle hazırlanmış üç aşamadan oluşuyor. Bu diyeti uyguladığınızda vereceğiniz kilo ise 6 kilogram. Diyetin yanında 30 dakika da spor yapmalısınız.



Omni Diyeti Listesi

Uzak durmanız gerekenler

• İşlenmiş yiyecekler (kraker, jöle, patlamış mısır, dondurulmuş gıdalar, ketçap, işlenmiş etler, kutulanmış kavanoz yiyecekler)

• Sebze yağları (Mısır, kanola, soya)

• Yapay tatlandıcı, trans yağ ve hidrojenize yağ içeren tüm yiyecekler (Şekerleme, sos, patates cipsi, şurup, içecek, dondurma)

• İşlenmiş gevrek, hazır yulaf ezmesi, buğda, arpa, çavdar…

• Meyve suyu. Yüzde yüz meyve bile olsa meyve suyu kan şekerinin yükselmesine sebep olur.

• Genetiği değiştirilmiş bileşenler içeren yiyecekler

• Kurabiye, kek, şekerleme ve diğer tatlılar

• Alkol



Tüketmeniz gerekenler

• Her türden sebze

• Az miktarda meyve

• Yağsız et, balık ve kümes hayvanları

• Yumurta

• Çiğ, tuzlanmamış tohum ve kabuklu yemiş

• Kuru fasulye ve mercimek

• Taze ve kuru baharat