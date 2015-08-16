Pilates gurusu İstanbul'da

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Dünyanın en önemli Pilates gurularından, “hocaların hocası” olarak tanımlanan Rael Isacowitz,16 Ağustos 2015 Pazar günü Four Seasons Otel Bosphorus İstanbul’da Pilates tutkunlarıyla buluşuyor.

Rael Isacowitz’in 40 yıllık Pilates deneyimini, Duran Makina’nın mühendislik ve üretim deneyimiyle birleştirerek ortaklaşa kurduğu BASI Systems® Pilates ekipmanları, dünyada ilk defa bu organizasyonda Pilates tutkunlarına tanıtılacak ve lansmana özel fırsatlar sunulacak.

BASI Pilates® programının kurucusu Rael Isacowitz’in katılımıyla düzenlenecek olan “Pilates Day At The Bosphorus” özel workshop’una kayıt olmak için 0212 269 33 69 numaralı telefonu arayabilirsiniz.



