Ramazan ve diyet

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ramazan'da diyetinizi bozmak istemiyorsanız bu 10 öneriyi dikkate alın!

Ramazan'da sofraların bolluğuna dayanmak zaten yeterince zorken bir de diyet yapıyorsanız durum daha da zorlaşabilir. Ramazan ayında diyet yapanların bu sofraların cazibesine nasıl dayanabileceğini Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu’ndan öğrendik… İşte önerileri...



• Yaklaşık 15 saat aç kalacağınız ve öğün sayınız ikiye düşeceği için mutlaka sahura kalın.

• Bol su içmeye özen gösterin.

• İftarda kalori değeri ve yağ oranı düşük gıdaları tercih edin.

• Sahurda tam tahıllı ekmek, haşlanmış yumurta, süt, peynir, zeytin, ceviz, meyve, açık çay ve bol su tüketin.

• Kepekli ekmekten yapılan bir tost ya da bir kase çorba da tüketebilirsiniz.

• İftarda ise sofraya oturulduğu an bir anda yemek yerine çorba ve tam tahıllı ekmek tüketmeye özen gösterin.

• Çorba ve tam tahılı ekmekten yaklaşık 20 dakika sonra az yağlı et, balık, tavuk, etli sebze yemeğiyle birlikte salata, yoğurt tüketebilirsiniz.

• Yemekten yaklaşık 2 saat sonra da bir ara öğün yaparak posa için meyve tüketin.

• Tatlısız olmuyor diyorsanız şerbetli tatlılar yerine dondurma ve güllaç gibi hafif sütlü tatlılar yiyin.

• Vücut gün boyu susuz kaldığı için en az 2 litre (10 su bardağı) su içmeye özen gösterin.





