Ramazan'da kilo almamak için bunları yapın

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Medistate Kavacık Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hatice Ökten'den, Ramazan önerileri...

Sağlıklı bir iftar için:

- Yemeği yavaş yemek çok önemli.

- Oruç, 1 bardak su ve 1-2 tane hurma ile açılabilir.

- Sonrasında 1 kase çorba ile küçük bir parça pide yenebilir.

- Yemeğe 10-15 dakika ara verdikten sonra devam etmek uygun olur.

- Ana öğünde, etli, sebzeli, kurubaklagil bulunan yemeklere öncelik vermek gerekir.

- Şeker ilavesiz kompostolarla sıvı desteği sağlanır. Böylece posa tüketiminizi de artırmış olursunuz.

- Tatlı olarak tercihinizi sütlü tatlılardan yana kullanabilirsiniz. (Haftada 2-3 defadan fazla tüketilmemesi öneriliyor)

- İftardan 1-2 saat sonra; ara öğün olarak, süt, yoğurt, cacık, meyve gibi besinleri tüketebilirsiniz.