Ramazan'da ölçüyü kaçırmayın

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Diyabet ya da kilo probleminiz olmasa da, bana bir şey olmaz diyerek iftarda gereğinden fazla besin tüketmeniz sağlık problemleri yaşamanıza neden olabilir. Hisar Intercontinental Hospital Klinik Laboratuvarlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bekir Sami Uyanık’la özellikle iftarda ölçülü beslenmenin önemini konuştuk.

Ramazanda uzun süreli açlığın bile, tiroid hormonları başta olmak üzere, testosteron, progesteron, östradiol, FSH ve LH gibi hormonlara etkisinin olmadığı ya da minimal düzeyde değişiklikler olduğunu dile getiren Prof. Dr. Uyanık; “Bununla birlikte, kronik hormonal hastalığı olanların, tedavi ve kontrollerini ihmal etmemeleri, sağlıklı ve güvende olmaları için şarttır. Ancak uyku düzeninin değişmesinin yanında, özellikle aşırıya kaçan kontrolsüz iftar yemeklerinin, insülin, glukagon gibi sindirim sistemi hormonlarını etkilediği, reflü, gastrit gibi sindirim rahatsızlıklarıyla birlikte tansiyon ve kan şekeri düzeylerinde ciddi değişikliklere yol açtığı görülmüştür. Bu nedenle öncelikle kan şekerinizin hızlı bir şekilde yükselmesine neden olan şekerli, tatlı ve yağlı besinler yerine sağlıklı besinlere önem vermeniz gerekir ki; sadece mide ve bağırsaklarınız değil, bütün organlarınız fonksiyonlarını rahat yaparak bozulma yerine, bir aylık sürede metabolik dengesine kavuşsun” açıklamasında bulundu.



Glisemik İndeksi Yüksek besinleri sofranızdan kaldırın!

Glisemik indeksi yüksek besinlerin alınması ile vücutta çok sayıda metabolik değişiklikler olur. Bu besinler hızla sindirilip emildikleri için, şekerleri hızla kana karışarak, kan şekerinin daha hızlı yükselmesine neden olur. Pankreas bezi, hızla yükselen kan şekerine karşı, yine hızlı bir şekilde ve çok fazla miktarda insülin hormonu (yüksek kan şekeri vücuda zarar vermesin diye kandaki fazla şekerin, glikojen ve yağ olarak depo edilmesi yoluyla, normal kan şekeri düzeyine inmesini sağlayan hormon) salgılamak zorunda kalır. Bu nedenle kilo almanıza neden olarak ve metabolizmanıza zarar vererek, karaciğer, kalp-damar ve beyin sağlığınızı olumsuz etkileyecek glisemik indeksi yüksek besinleri hayatınızdan çıkarın.



Pankreasınızı yormadan sağlıklı beslenmek için…

• Beyaz ekmek yerine, tam tahıl ekmeği, yulaf veya çavdar ekmeği tüketin.

• Kırmızı eti azaltarak, tavuk ve balık yiyin.

• Kuru baklagilleri sofranızdan eksik etmeyin.

• Mevsim sebzelerinden hazırlayacağınız salatalar ya da yemekler mutlaka sofranızda olsun.

• Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünlerini düzenli tüketin.

• Asitli ve şekerli içecekler yerine su ve ayran için.

• Meyve suyu yerine mevsim meyvelerini tercih edin.

• Yemeklerde daha az yağ ve daha az tuz kullanın.

• Beyaz undan yapılan, makarna, kek, poğaça, kurabiye, bisküviden kaçının.

• Kaymak, krema, hazır salata sosları, mayonez, cips gibi çok yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden sakının.

• Tatlı yememeye çalışın. Tatlısız olmaz diyenlerdenseniz en fazla haftada iki gün sütlü tatlı tüketin.