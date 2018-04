Regresyon terapisi ile zayıflama

Kuantum terapisti Hande Akın'dan terapi ile zayıflama önerisi...

Regresyon, bugünkü davranışlarımızı belirleyen ve etkileyen geçmişte yaşadığımız olayların, sıkışmış duygusal enerjisini boşaltarak yeniden iyi hissetmektir. Çocuklukta yaşadığımız hatta anne karnından itibaren hissettiğimiz her şey yetişkin olduğumuzda bizi etkiler. Bu bilgi özellikle 0-7 yaş arasında çocuklara çok daha bilinçli bir şekilde ortaya çıkar. Bedenimizle ilgili temel algımızda, bu yaş aralığında ve ergenlik döneminde oluşur. Bedeni sevmek, sağlıklı bir bedenle yaşama, sağlıklı ve dengeli beslenme bilinci öğretilmediği için birey bedenine farkında olmadan zarar verebilir. Sağlıksız beslenme ve aşırı yeme alışkanlıkları da bu zararlardan biri.



Gerçek nedene ulaşmak!

Aşırı yemek yeme bağımlılığı, dengesiz beslenme biçimlerinin altında öğrenilmişlikler ve bastırılmaya çalışılan duygular, korkular vardır. Duygularımız ve korkularımızdan kaçmak üzere farkında olmadan bağımlılıklar geliştiririz. Sigara, alkol, uyuşturucu, iş, ilişki bağımlılığı gibi yemek yeme de bağımlılıklardan biri. Önemli olan kişinin duyguları ve korkularıyla yüzleşme cesaretini göstermesi, sadece diyet uygulayarak ya da spor yaparak sağlıklı ve dengeli bir şekilde ideal kilosunda olamayacağını kavramasıdır. Zihin, beden ve ruh bir bütün. Bu anlayışla bilinçaltındaki inanç kalıplarına ve duygulara bakmak gerek. Aksi takdirde yapılan en uygun diyetlerden sonra, en ideal spor yapma düzeninden sonra bile verilen kilolar zaman içinde alınır. Bilinçaltını anlamadan, duyguları serbest bırakmadan kalıcı olarak sağlıklı, ideal kiloda olunabileceği düşünülemez. Ayrıca bilinçaltına kayıt edilen sözler kilo durumumuza etki edebilir. Örneğin; çocuk şişmanlıkla ilgili bilinçaltına çıkar sağlayan telkinler aldıysa, ‘zengin adam şişman olur’ gibi, zengin olmak için şişman olmayı tercih eder. Bilinçaltı çıkarı olmayan hiçbir inancı saklamaz. Hem inancı hem de inanç doğrultusunda kişiyi hayatta tutabileceğini zanneder. Bu sebeple de hem inancı hem de kişiyi korur. Ne kadar diyet, spor yapsa da bedende kiloyu tutar. Başka inançlar nedeniyle de kişi kilo veremeyebilir. Yaşanan öyle deneyimler olmuştur ki (taciz, tecavüz gibi) kişi bedenini aşırı kilo alarak beğenilmeyeceği böylece de tehlikeden koruyacağını zanneder. Geçmişte yaşadıklarının ifade edilmemiş korkusu, öfkesi, utancı, suçluluğu, pişmanlığı da sıkışmış duygusal enerji olarak bedende hapis kalmış olabilir.



Süreç nasıl işliyor?

Öncelikle kişinin bükülmez niyeti önemlidir. Kişinin niyetini enerji katarak; ‘sağlıklı ideal kilomda olmak istiyorum’ şeklinde dillendirmesi bir nevi evrene mesaj vermektir. Bunun üzerine farkındalığını ne hissettiğine odaklamak önemli. Beden zaten hisler aracılığı ile konuşur. His dediğimizde bedende hissedilen ağrı, baskı, gerginlik, terleme, titreme, sıkışma gibi hissedilen fiziksel hislerden bahsediyorum. Bu hissi kişinin daha fazla hissetmesi istenerek bu hissin içindeki duyguyu ya da korkuyu yaşaması sağlanır. Kişi direnç göstermeyip hisleri hissetmeye izin veriyorsa, duygularıyla yüzleşir ve zamanında ifade edilmemiş sıkışmış duygusal enerji boşaltılır. Bu bazen bir seans sürer bazen daha fazla… Genelde danışanlarımda deneyimlediğim 2 ayda 8 seansta gözle görülür fark olduğu. Ancak her kişi farklıdır. Regresyon çalışmasıyla birlikte elbette düzenli egzersiz yapılmalı, sağlıklı dengeli beslenilmeli. İdeal süre gene kişinin kendi için koyduğu niyetinde gizli.



Yöntemin diğer yararları

Yeniden hisseden insan olmak bu yöntemin bir diğer faydası. Olaylara karşı bakış açısı zenginleştiği için davranışların ardındaki duyguyu ve korkuyu fark etmek… Bu farkındalıkla daha bilinçli daha huzurlu yaşamak. Mutlu olmak diyebilirim. Her türlü bağımlılıktan özgürleşmenizi destekler. Bir çocuk gibi yeniden neşe, heyecan ve coşkuyla buluşursunuz. İçinizdeki çocukla kucaklaşarak onun hayallerini gerçekleştirmek üzere harekete geçersiniz. Sonsuz potansiyelinizi keşfedersiniz. Kendinize güveniniz artar. Regresyonda; size yük yaratan duygu, korkulardan özgürleşirsiniz. Sadece kilodan değil. Hafiflik yaratan budur.



Temel amaç bütünlük

Regresyonun temel amacı; zihin-beden-ruh bütünlüğünde kişinin kendine koyduğu engelleri ortadan kaldırarak iç huzurunu sağlaması, yeniden mutlu olması. Bu amaç zayıflamak, sağlıklı kiloda olmak için konulan engellerin kalkmasına da hizmet eder. Böylece kişi bedeniyle barışık, sağlıklı bir bedende yaşamanın gereğini yapar hale gelir.