Saf Mutfak’ın sindirim sistemi temizliği yaparak sağlığı geri kazanma prensibi üzerine kurulu sıvı beslenme setleri sağladığı pek çok faydanın yanı sıra daha sağlıklı ve zinde hissetmenize yardımcı oluyor.

8 farklı ‘Saf Juice Cleanse’ programı arasında sadece sıvı beslenmeye 'henüz hazır’ olmayanlar için salata ve çorba da içeren bir beslenme paketi de bulunuyor. ‘Saf Juice Arınma Setleri, hücresel seviyede yenilenme ve yeniden yapılanma, kilo verme, bağışıklığı ve enerjiyi yükseltme, cildin doğal ışıltısını ortaya çıkarma, zihnin konsantrasyon kapasitesini artırma ve zihin açıklığı sağlama gibi konularda destek oluyor.

Saf Juice Arınma programları vücudunuzu ihtiyacı olan gerekli vitamin ve besinlerden mahrum etmeyecek şekilde tasarlanmış sağlıklı diyet programlarından oluşuyor. Yüksek kalitede ve sağlığa faydalı malzemelerden üretilen bitki öz sularının her bir şişesi canlı enzimler, süper gıdalar ve bedensel fonksiyonları uyaran ve olması gerektiği gibi çalışmasını sağlayan protein, karbonhidrat, yağlar, vitaminler ve minerallerden oluşan tam spektrumlu içerikte hazırlanıyor.

Salata ve çorbalı arınma programı

Sadece sıvı beslenmeye ‘henüz hazır’ hissetmeyenler için, günlük hayatın temposuna ayak uydurmalarını sağlayacak özellikte, arınarak hafiflemenin ‘salatalı’ bir yolu da var. Saf Light Cleanse 1 seti; 1 Smoothie + 3 Juice + 1 Salata + 1 Çorbadan oluşuyor. Salatanın öğlen, çorbanın ise akşam öğününde tüketilmesi tavsiye ediliyor.