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"Sağlığınıza öncelik verin"

Diyetisyen Osetya Batıbay'dan diyet tarif ve önerileri...
Kilo vermek istiyor ama nasıl yapacağınızı bilemiyorsanız;  kilo vermeyi başarıp ideal kilonuzu koruyamadıysanız ya da geçmişinizde başarısız sonuçlanmış hatta hiç tamamlanamamış diyetler varsa; belki hala sizin için en doğru beslenme yöntemini keşfetmediniz. Unutmayın; önemli olan sizin sağlığınız. Aç kalmadan, sağlığınızı tehlikeye atmadan, vücudunuzun tüm besin ihtiyaçlarını karşılayarak kilo kaybetmediğiniz sürece, uyguladığınız diyet size uygun değil demektir.  

DİYETİN ANA TARİFLERİ
METABOLİZMA ÇAYI
1 litre su,  1 adet orta boy elma, 2 dal tarçın, 3-4 adet karanfil, 3 top karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik ve 3-4 sap maydanozu sadece bir defa kaynatıp, dinlendirin. Gün içerisinde içine limon sıkıp sıcak su ekleyerek tüketebilirsiniz.

METABOLİZMA ÇORBASI
2 orta boy kabak, 1 orta boy domates, 1 orta boy tatlı kırmızıbiber, 1 küçük boy kuru soğan, 1/2 demet maydanoz, 1/2 demet nane, 2 diş sarımsak ve 1 yemek kaşığı sıvı yağı iki bardak su ile pişirip blender’dan geçirin.

LIGHT PİZZA
1 adet kepekli lavaşın üzerine 1 yemek kaşığı light labne sürün, ayrı bir kasede 1 yumurta ve 4 yemek kaşığı rendelenmiş light kaşar karışımını, lavaşın üzerine yayın. Değişik renkte doğranmış biberler, 5 ince dilim sucuk ve mantarlarla süsleyip, önceden 180 derecede ısıtılmış fırında pişirin. Karabiber serpip bol roka ile servis yapın.

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