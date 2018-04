Sağlık dolu bir bayram için öneriler

Diyetkolik.com’un diyetisyenlerinden Diğdem Özkahya, bayramda da beslenmenize dikkat etmenizi öneriyor.

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte, günlük beslenmenin büyük bir kısmını oluşturan tahıl ve ekmek grubunun yerini çoğunlukla et grubu besinler alıyor. Oysa birçok besin ögesi açısından zengin olan eti fazla tüketmek, sağlık için zararlı olabiliyor. Diyetkolik.com’un diyetisyenlerinden Diğdem Özkahya, bayram boyunca sağlığınıza dikkat etmeniz için uyarılarda bulunuyor.

Öncelikle kurbanların kesim işlemlerinin hijyenik koşullarda yapılmış olmasına özen göstermek gerekiyor. Kesim sonrasında ise kesim işlemlerinin uygunluğuna bağlı olarak, ette mikroorganizmalar oluşabiliyor. Bu mikroorganizmaların üreme süreci 24 saat sonra sonlandığı için, tüketmeden önce mikroorganizmaların ölmesi için eti dinlendirmek ve en az bir gün boyunca +4 derecede muhafaza etmek gerekiyor. Özellikle sindirim sorunu yaşayan bireylerin kurban etini hemen tüketmemeleri öneriliyor; aksi takdirde sindirim güçlüğü yaşanabiliyor.



Kolesterole dikkat

Kurban kesimiyle birlikte günlük tüketilen et miktarı artıyor. Kahvaltıda bile yer almaya başlayan kırmızı et ve öğle ile akşam yemeklerinde sofraya gelen kavurmalar, protein ile birlikte yüksek miktarda yağ alınmasına da yol açıyor. Özkahya, Kurban Bayramı’nı takip eden bir ay boyunca fazla yağ tüketiminin devam etmesinin dönemsel kolesterol yüksekliğine ve beraberinde kalp hastalıklarının oluşma riskinin artmasına neden olduğunun altını çiziyor.



Günde tek öğün et tüketin

Fazla et tüketiminin olumsuz etkilerinden kaçınmak için, kahvaltıda peynir ve yumurta yerine meyve ile tahıllı gevrek tüketebilir ya da öğle ve akşam yemeklerinin birinde sebze ağırlıklı bir öğün tercih edebilirsiniz. Böylece sağlıklı beslenmiş ve et tüketiminde aşırıya kaçmamış olacaksınız. Ara öğünlerde de protein içeriği yüksek olan süt gurubu besinler yerine, posa içeriği yüksek olan meyve grubunu seçebilirsiniz.



Et, demir bakımından zengin

Özkahya, etin içindeki yararlı besinlerin emilimini arttırmak için dikkat edilmesi gerekenleri de aktarıyor: “Kırmızı et, pek çok besine oranla daha yüksek miktarda demir içeriyor. Türkiye’de yaygın olarak görülen demir eksikliği anemisine karşı önlem almak için, yetişkin bir insanın alması gereken demir miktarı ortalama 28 miligram iken, 120 gram kırmızı ette 3.6 miligram demir bulunuyor. Kurban Bayramı boyunca tükettiğiniz kırmızı et ile aldığınız demirin vücuttaki emilimini artırmak için, et ile birlikte C vitamini ve demir içeriği de yüksek olan koyu yeşil yapraklı sebzelerden yapılmış bir salata tercih edebilirsiniz.”



Et ile yoğurdu birlikte tüketmeyin

Kırmızı etteki demir ile yoğurt türü besinlerde bulunan kalsiyum, birbirlerinin emilimini engellediği için birlikte tüketilmemelidir. Etin yanında ayran içmek ya da köftenin yanında yoğurt yemek gibi alışkanlıklar, tükettiğiniz besinlerden aldığınız demirin ve kalsiyumun faydalarının azalmasına neden oluyor.



Özkahya, bayram boyunca yalnızca yemek yiyip oturmak yerine, yürüyüş yaparak gününüzü hareketlendirmenizi öneriyor. Unutmayın, fiziksel aktiviteniz ne kadar artarsa, o kadar sağlıklı bir bayram geçirirsiniz.