Diyetisyen Evnur Saray, "Sağlıklı bir yaşam için detoksu rutin haline getirmek gerekir" diyor.

• Hamileler ve emziren anneler

• Sistemik, ağır ve uzun süreli hastalığı olanlar (şeker ve inflamatuar bağırsak hastalığı)

• Bağışıklık yetmezliği sorunu olanlar

• 18 yaş altında, 80 yaş üstünde olanlar

Sağlıklı bir yaşam için detoksu rutin haline getirmek gerekir. Zaman içerisinde hem yediğimiz besinlerden hem de çevresel etkenlerden dolayı vücudumuzdaki toksinler artış gösterir. Bu durum vücutta oksidatif stres dediğimiz birtakım metabolik sonuçlara neden olur. Metropol yaşantısı, stres ve kötü doğa koşulları da eklendiğinde; vücuttan atamadığımız ve sürekli maruz kaldığımız toksinler zamanla karaciğer ve böbrekler başta olmak üzere sağlığımızı olumsuz etkiler. Beraberinde de; bağışıklık sisteminin zayıflaması, halsizlik, cildin dejenerasyonu, sindirim sistemi sorunları, kronik baş ağrısı, sıkıntılı ruh hali, uyku problemleri ve uzun dönemde kanser gibi daha ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.Detoks demek; vücudu sağlıklı bir düzene geçirmek için gerekli altyapıyı oluşturmak demek. Dış güzellik kadar; içten başlayan toksinlerden arındırma programlarına da ihtiyaç var. Bu toksinleri temizlemenin yolu da antioksidan almak... Ancak yılların neden olduğu toksinler 3-5 gün gibi kısa sürelerde elbette ortadan kalkmaz. Detoksu sağlıklı bir yaşam için gerekli olan ve her ay 3-5 gün süreyle uygulanması gereken bir rutin olarak kabul etmek gerekir.• Sabah uyanmakta zorlananlar• Kendini sürekli yorgun ve güçsüz hissedenler• Bitkinlik, yetersizlik, halsizlik şikayetleri olanlar• Aşırı stresli çalışanlar• Sık seyahat edenler• Hareketsiz bir yaşam sürdürenler• Ödem, gaz, şişkinlik şikayetleri olanlar• Yeterli su içmeyenler• Alkol ve kafeini fazla alanlar• Her gün beş porsiyon sebze-meyve tüketmeyenler• Detoksta sıvı tüketimi çok önemli. Bol bol su tüketilmeli. Bunun yanında siyah çay ve koyu yeşil çay tüketmemek gerekir.• Detoks diyeti, etkisi olan bir diyet formülü. Daha önemlisi sağlıklı ve toksin atarak zayıflama olanağı verir. Ancak ‘hızlı zayıflamak istiyorum’ diyorsanız, sizlere kesinlikle ilk önerimiz detoks diyeti olmayacak. Detoks diyetleri daha çok, cilt lekeleri, sivilce, ciltte yıpranma ve yaşlanma sorunu olanlar için, bedensel yenileme ve bir miktar da kilo verme amacıyla tercih edilir.• Detoks diyeti, uygulaması zor ve disiplinli bir diyet olduğu için uzun süre devam edilemez. Detoks; sindirimi hafifleterek, vücudumuzun ağır yiyecekleri sindirmeye harcadığı enerjiyi, toksinlerin atılımı, hücrelerin kendini tamir etmesi ve gençleştirmesine kanalize etmektir. Detoks diyetini uygulamadan önce mutlaka bir diyetisyene danışmak gerekir.