Şehirde sağlıklı yaşam kültürü yaygınlaşıyor, bisiklet satışları hızla artıyor.





Şehir hayatının hareketsizliğinden ve yoğun trafikten bunalanların bisikleti daha çok tercih etmesiyle beraber bisiklet satışları hızla artıyor. Hizlial.com’un satış verilerine göre, sadece yaz aylarında değil yılın tamamında bisiklet satışlarında hızlı bir artış var. İnternetten bir tıkla binlerce ürünü bulabileceğiniz Hizlial.com, her yaş grubuna uygun onlarca bisiklet seçeneğiyle herkesi bisikletle sokağa çıkmaya ve hayatına hareket katmaya çağırıyor.Hareketsizliğine karşı sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasıyla beraber bisiklet kullanmak trend haline geldi. Son dönemde art arda birçok bisiklet turnuvası ve etkinliği düzenleniyor. Özellikle havaların ısınmasıyla ve okulların kapanmasıyla birlikte sokakta daha fazla bisiklet görmek mümkün.Satış verileri de, son dönemde bisiklet satışlarının hızla artığını ortaya koyuyor.Şehirde yaşayanların hayatlarına hareket katmak ve yoğun trafikte kolay ulaşım için bisikleti daha çok tercih etmesi nedeniyle, sadece yaz aylarında değil yılın 12 ayında bisiklet kullanımı hızla artıyor. Bisiklet satışının en yoğun olduğu aylar Nisan ve Eylül arasındaki dönem. Ancak diğer aylarda da özellikle dağ bisikletine yoğun bir ilgi var.Hizlial.com’dan alışveriş yapan müşterilerin yüzde 60’ı dağ bisikletini, yüzde 40’ı ise şehir ya da çocuk bisikletini tercih ediyor. Satışların yükselmesinde ailelerin hep beraber bisikletle gezmeyi tercih etmesi ve çocuklarına karne hediyesi olarak bisiklet almayı tercih etmesinin de önemli bir rolü bulunuyor.Siz de hayatınıza hareket katmak için bisiklete binmeye ne dersiniz?