Sağlıksız beslenme alışkanlıklarını yok edin!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Uzman Diyetisyen Emel Unutmaz Duman'dan öneriler ve diyet listesi...

Çok sıkı diyetler yapmadan, beslenme tarzında ve hayat biçiminde yapılacak değişikliklerle kilo vermek hem daha az stresli hem daha kolay hem de daha kalıcıdır. Amaç sağlıksız beslenme alışkanlıklarını tespit edip, yerlerine sağlıklı beslenme alışkanlıklarını koymaktır. Burada da öncelikli olan kararlı olmaktır. Çünkü vücut cevabı çok hızlı vermeyebilir ama verdiğinde, yani kilo verdiğinizde kaliteli kilo kaybedeceğiniz için (en az yüzde 70’i yağdan) kalıcılığı ve vücudunuzda yaratacağı fark da fazla olacaktır. Davranış değişikliği oluştururken, değişimi yaratmaya hazır mısınız?



Kendinizi izlemeyin

Biz diyetisyenler her zaman günlük tutmayı öneririz. Buna özel oluşturulmuş günlükler bile mevcut. Ancak burada şunu da yapmak lazım; gün içinde ara ara yazdıklarımıza göz atmak ve gün sonunda toplamda yediklerimizi hesaplamak! Bu günlüğe ruh halimizi de eklersek, bir süre sonra kendi çözümlememize gidebiliriz.



Planlayın!

Günü daha önceden yani sabahtan planlarsak, gün sonunda pişmanlıklar daha az olur. Diyete uyulmaz sanılan besinlerin de diyete uyabileceğini görmüş olursunuz.



Pekiştirme ve ödüllendirmeyi atlamayın!

Davranış değişikliği oluşturmada süreklilik çok önemli. Bunu sağlayabilmek için de küçük aralıklar vermek yerinde olur. Bunu ödüllerle yapabilirsiniz. Fark edeceksiniz ki, davranışlarınız değişmeye başlayacağı için ödülleriniz bile sınırsız olmayacak. İçinizden bir mekanizma size dur diyecek. Haftada 1 kez sevdiğiniz bir arkadaşınızla paylaşacağınız, diğer öğünleri ona göre planlanmış bir tatlının size hiçbir zararı olmadığını göreceksiniz.



Yaz önerileri!

1. Vazgeçilmez su; günlük ağırlık başına en az 30 ml!

2. Renkli meyveler; yazın renkli meyvelerinden her gün yenmeli ama miktara dikkat!

3. İçecekler; harareti gidermek, arkadaşlarla oturup sohbet etmek için oturulan mekanlardaki seçimlere dikkat. Asitli ve şekerli içeceklerden uzak durun. Ayrıca meyve sularının da masum olmadığını aklınızdan çıkartmayın.

4. Tatlı tercihi; sıklığına dikkat ederek dondurma iyi bir tercih!



