Şeyda Coşkun ödemden kurtulmanın yollarını anlatıyor

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Sizin de eliniz ayağınız durup dururken şişiyor mu? Ya da birkaç gün içinde 1-2 kilo birden veriyor musunuz? O halde sizin de vücudunuz ödem tutuyor. Şeyda Coşkun'un ödemden kurtulma önerilerine göz atın!

"Vücudumuzun yüzde 65-70’i sudan oluşur. Gözle görünen bir şişme olduğunda vücudumuzun da üç litre kadar su tutulumu var demektir. Vücudumuzda ödem oluşmasının en önemli nedenlerinden biri asitli gıdalar. Asitli yiyecekler sık olarak tüketildiğinde vücudun pH seviyesi bozuluyor. Bu durum da bağışıklık sistemimizin ihtiyaç duyduğu oksijen seviyesinin azalmasına, vücudumuzda toksinlerin artmasına yol açar. Asitli yiyecekler minerallerin emilimini yavaşlatıp enerji tüketimini ve hasarlı hücrelerin yenilenmesi işlemini azaltabilir. Yenilenmeyen hücreler ise kanser riskini artırır. Yüksek asitli ve asidik gıdaları beslenmemizden tamamen çıkarmak mümkün değil. Çünkü bazılarının içerdikleri protein, karbonhidrat ve minerallere ihtiyacımız var. Yapmamız gereken, yüksek asitli ve asidik yiyecekleri tükettiğimizde yüksek alkali içeren sebzelerden de bol miktarda tüketmek. Böylece vücudumuzun pH dengesi korunacak, istenmeyen rahatsızlıkların ortaya çıkma riski azalacak."