Şeyda Coşkun'dan acıkmamanın yolları

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Çok sık acıkmamak için 5 ipucu!

1. Elinizin altında her zaman bir şişe su olsun. Su içmeye dikkat ederseniz daha az açlık hissedersiniz.

2. Öğle yemeği arasında 15 dakika da olsa gün ışığından yararlanmak için dışarı çıkın. Çok az gün ışığı almak ruh halinizi olumsuz etkiler. Bu da tatlı ve yağlı yiyeceklere yönelimi arttırır.

3. Bir şeyler yemek istediğinizde kendinize ‘Bu neyin açlığı?’ diye sorun. Açlığınızın acaba mideden mi yoksa ruhunuzdan mı kaynaklandığını açığa çıkarın. Duygu dünyanızın beslenme biçiminizi değiştirmesine izin vermeyin.

4. Faydalı karbonhidratlara yönelin. Örneğin ekmeğin beyaz undan değil tam buğday unundan olanını tercih edin. Yulaf ve karabuğday mükemmel karbonhidratlardır; sık acıkmanızı önlerler.

5. Stres hormonları çok salgılanırsa açlığınız hiç durmaz. Bu nedenle stresinizi kontrol edin. Kendinize günlük çalışma programı yapıp işlerinizi iyi organize edin. Gevşeme egzersizleri, yürüyüş de stresle başa çıkmanızı sağlar.