Koşu tutkunlarının merakla beklediği Nike Run Istanbul 2015 10K’nın kayıtları başladı.





Koşu sporunu yaygınlaştırmak için düzenlediği sıra dışı etkinliklerle dikkat çeken Nike, ‘Yakan İçin Yarış. Şimdi Rövanş Zamanı!’ sloganıyla 20 Eylül Pazar günü düzenleyeceği 10 km’lik Run İstanbul koşusuyla sporseverlere heyecan verici bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. www.nike.com/istanbul adresinden kayıt olunabilen koşuyu tamamlayan tüm katılımcıların madalya kazanacağı yarışın en hızlı 1 kadın ve 1 erkek katılımcısı ise Nike We Run Madrid koşusuna gitmeye hak kazanacak.İstanbul’un 212 kodlu Avrupa ve 216 kodlu Anadolu yakasını karşı karşıya getirecek koşuda, sporcular en hızlı olmak ve şampiyonluğu kendi yakasına taşımak için mücadele edecek. 20 Eylül Pazar günü saat 19.34’te Karaköy’de başlayacak ve aynı noktada bitecek 10 km’lik koşuya katılmak isteyenler, 16 Eylül 2015’e kadar www.nike.com/istanbul adresinden kayıt yaptırabilecek. Yarış kitini mağazalardan almayı seçenler 11-18 Eylül tarihleri arasında Nike’ın Avrupa Yakası’ndaki Beyoğlu, Aqua Florya, Zorlu ve İstinye Park; Anadolu Yakası’ndaki Akasya, Palladium ve Bağdat Caddesi mağazaları ile ssCadde Outrunner mağazasından yarış kitlerini alabilecek. Expo seçeneğini tercih edenlerse 19-20 Eylül tarihlerinde yarış alanındaki Expo alanından teslim alabilecek.18-24 yaş arasındakilerin 30TL, 25 yaş ve üstündekilerin 50TL’ye kayıt olabileceği etkinlikte katılımcılara içinde Nike Dri-FIT tişört, göğüs numarası, çip numarası ve çeşitli sürprizlerin bulunduğu koşu kiti hediye edilecek. Kayıtlardan elde edilen gelirlerin bir bölümü Türkiye Atletizm Federasyonu’nun “Atletizmi Geliştirme Projesi”ne bağışlanacak.Koşucular, büyük yarış öncesinde Nike+ Run Club koşularına katılarak uzman antrenörler ile Nike Run Istanbul 2015 10K yarışına hazırlanabilecek. Programı, www.nike.com/istanbul sayfasında duyurulan Nike+ Run Club koşularına ücretsiz kayıt olunabiliyor.