Sınırları zorlamaya hazır mısınız?

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Macera Akademisi/MCRRacesetter tarafından Asics sponsorluğunda düzenlenen İznik Ultra Maratonu 18-19 Nisan tarihlerinde koşulacak...

Türkiye’nin en büyük uluslararası ultra maratonuna dünyanın dört bir yanından maceracılar katılacak.Türkiye’nin en büyük uluslararası ultra maratonu İznik Ultra 130, 80, 42 ve 10 km’lik parkurlarıyla kendine güvenen macera severleri 4. kez İznik’e bekliyor.

Üç gün sürecek 4 ayrı yarışa toplam 19 farklı ülkeden 1500’e yakın koşucunun katılması bekleniyor.

İznik ve Orhangazi’de gerçekleştirilecek parkur güzergahında doğal güzellikler dışında, tarihi Roma dikilitaşı, açıkhava kaplıcası, Sölöz’de 4 katlı kerpiç bina, Müşküle köyü ve göz alabildiğine zeytin bahçeleri bulunuyor.

136 km’lik İznik Ultra 130K parkuru, 25 saat limitli sürede yarışanların fiziksel ve zihinsel sınırlarını zorlayan bir rota çizecek. 80 km’lik Orhangazi Ultra, 10 saat limitli süresiyle manzara eşliğinde zorlayıcı parkuruyla maratonculara farklı bir deneyim yaşatacak. 46km’lik İznik Dağ Maratonu ise Türkiye’nin en dik tırmanışlı maratonu olarak koşucuları 1140 metreye tırmandırmayı hedefliyor.