Forma girmek ve kilo almamak için Ferin Batman'dan 13 öneri...

. Alışverişe yemek yedikten sonra çıkın.

. Hazır yiyeceklerden kaçının.

. Atıştırma yerine egzersiz koyun.

. Planlanan zamanlarda ana ve ara öğün yiyin.

. İkram edilen her yiyeceği yemeyin.

. Yiyecekleri gözden uzak tutun.

. Küçük tabak, çatal, bıçak kullanın.

. Tabaklara yemek koyduktan sonra servis kabını masadan kaldırın.

. Yemek bitince masadan kalkın.

. Yemeğe başlamadan önce bir bardak su için.

. Yutmadan önce iyice çiğneyin.

. Yemeğin bir kısmını tabakta bırakın.

. Yemek yerken başka şeyle uğraşmayın.

