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Şişmanlığı önlemek için...

Forma girmek ve kilo almamak için Ferin Batman'dan 13 öneri...

.    Alışverişe yemek yedikten sonra çıkın.
.    Hazır yiyeceklerden kaçının.
.    Atıştırma yerine egzersiz koyun.
.    Planlanan zamanlarda ana ve ara öğün yiyin.
.    İkram edilen her yiyeceği yemeyin. 
.    Yiyecekleri gözden uzak tutun.
.    Küçük tabak, çatal, bıçak kullanın.
.    Tabaklara yemek koyduktan sonra servis kabını masadan  kaldırın.
.    Yemek bitince masadan kalkın.
.    Yemeğe başlamadan önce bir bardak su için.
.    Yutmadan önce iyice çiğneyin.
.    Yemeğin bir kısmını tabakta bırakın.
.    Yemek yerken başka şeyle uğraşmayın.

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