. Alışverişe yemek yedikten sonra çıkın.
. Hazır yiyeceklerden kaçının.
. Atıştırma yerine egzersiz koyun.
. Planlanan zamanlarda ana ve ara öğün yiyin.
. İkram edilen her yiyeceği yemeyin.
. Yiyecekleri gözden uzak tutun.
. Küçük tabak, çatal, bıçak kullanın.
. Tabaklara yemek koyduktan sonra servis kabını masadan kaldırın.
. Yemek bitince masadan kalkın.
. Yemeğe başlamadan önce bir bardak su için.
. Yutmadan önce iyice çiğneyin.
. Yemeğin bir kısmını tabakta bırakın.
. Yemek yerken başka şeyle uğraşmayın.