Şok diyetlere dikkat!

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Yazın şok diyetler bağışıklık sisteminizde kalıcı hasara yol açabiliyor.

Bağışıklık sistemi ile beslenme arasında çok yakın bir ilişki bulunduğunu belirten Diyetisyen Dilara Süngü, yaz aylarında fit görünmek adına şok diyet programlarını uygulayan kişilerin,

yetersiz beslenmeden dolayı halsiz kalma ve hastalıklara yakalanma risklerinin arttığını belirtti.



Özellikle çeşitli ortamlarda mucize olarak lanse edilen şok diyetleri uygulamaya başlayan kişilerde, yetersiz beslenmeye bağlı olarak bağışıklığın azaldığına dikkat çeken Özel Hayat Hastanesi'nden Diyetisyen Dilara Süngü, bu diyetleri yapan bireylerin, halsiz kalma ve hastalıklara yakalanma risklerinin artma riski taşıdığını vurguladı. Şok diyet programlarının etkisiyle, kısa sürede tartıdaki değişikliğin nedeninin yağ kaybı olmadığını, su ve kas kaybı olduğunu hatırlatan Süngü, "Şok diyetler günü kurtaran diyetlerdir ama bu tür programların, ileri ki dönemde metabolizmada kalıcı hasarlara neden olabileceği de unutulmamalıdır" dedi.



Beslenmede en iyi düzeyde bağışıklık işlevi için yeterli miktarda protein almanın şart olduğunu vurgulayan Süngü, "Özellikle süt, süt ürünleri, yumurta gibi biyolojik değeri yüksek

proteinleri tüketmek oldukça önemli olmaktadır. Fakat fazla miktarda protein alımı bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkiler. Yeterli protein alımı ile birlikte; omega yağ asitleri,

serbest radikalere karşı C ve E vitamini, beta- karoten, selenyum, demir, çinko ve isoflavon içeren besinler de sıkça tüketilmelidir. Günlük beslenmede çok fazla şekere yer verilmesi,

obezite, alkol tüketimi gibi çeşitli nedenler bağışıklık işlevini azaltır. Şeker tüketimi azaltılmalı ve beden kitle indeksinizin 25 kg/m2 altında olmasına özen gösterilmelidir" diye

konuştu.



(DHA)