Son 3 kilo

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Ferin Batman'dan yaz öncesi taktikler...

Diyetinizde yazan miktarları aşmamaya özen göstermek son üç kilo diyetinde en önemli kural. Porsiyonlarınızı sınırlayın. Ekmek, yoğurt, süt , sebze ve meyvede diyette önerilenleri tercih edin. Diyetinizi bir ilaç reçetesi gibi titizlikle uygulamak daha kolay ve kalıcı bir şekilde son kilolarınızı vermenizi sağlar.



YEŞİLLİKLER ve KURU BAKLAGİLLER

• Son 3 kilo diyetinde; bir öğünde mutlaka sebze ile birlikte bitkisel protein; bir öğünde ise sadece hayvansal protein tüketin.

• Bitkisel protein kaynakları; kuru baklagiller. Hayvansal protein kaynakları et, süt, yumurta.



ETİN YANINDA SALATA, SEBZE ve KURU BAKLAGİLİN YANINDA YOĞURT

Et, tavuk, balık ile birlikte yoğurt ve ekmek tüketmeyin.



SU İÇİN, SPOR YAPIN

Özellikle; bazal metabolizma hızınız düşük çıktıysa; kardiyo egzersizleri (tempolu yürüyüş gibi) yapmanız şart.



SİHİRLİ KURAL

20 yılı aşkın süredir edindiğim tecrübeler ve yapılan çalışmalar gösteriyor ki; öğleden sonra ara öğünü diyetin olmazsa olmazı. Bu öğünde; süt, yoğurt, peynir gibi kaliteli protein kaynaklarını tüketmek metabolizmayı hızlandırır, tatlı krizlerini önler, diyete uyumunuzu kolaylaştırır, aç kalmadan zayıflamanızı sağlar, kilo korumaya yardımcıdır.



DİYETİN ANA TARİFLERİ

Karalahanalı Sıcak Salata

2 yemek kaşığı zeytinyağını ve 2 diş ezilmiş sarımsağı pul biber ile birlikte pişirin. 1 demet karalahana yaprağını doğrayıp karışıma ekleyin. Karıştırarak biraz pişirdikten sonra 1 çay bardağı su ekleyip 3 dakika daha pişirin. Ocaktan aldıktan sonra; haşlanmış 1 su bardağı kuru fasulye ve 1 yemek kaşığı elma sirkesini ekleyin. Karıştırın. Üzerine 2 yemek kaşığı rendelenmiş peynir ekleyin.



Kinoalı Salata

2 bardak suyu kaynatıp içine 1 bardak kinoa koyun, 12 dakika kaynatın. Suyunu çekmeye başlayınca altını kısın. 12 dakika sonra ocağı kapatıp, ağzını kapatarak dinlenmeye bırakın. Soğuduktan sonra 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, yarım limon ve biraz tuz ekleyip bekletin.

Roka, marul, dereotu, maydanoz, yeşil soğan ve dilediğiniz yeşillikleri haşlanmış 3 kaşık kinoa, haşlanmış 3 kaşık yeşil mercimek, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ile bir araya getirin. Karıştırın.



Nohutlu ıspanak yemeği

1 kuru soğanı 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile pembeleşinceye kadar kavurun. 3-4 adet taze kırmızıbiberi ve 1 kg ıspanağı ilave edin. Pişmeye yakın 1 su bardağı haşlanmış nohutu ekleyin. Ocaktan aldıktan sonra; kırmızıbiber, zerdeçal, kimyon gibi baharatlar ilave edebilirsiniz.



Karabuğdaylı çorba

Tencereye bir yemek kaşığı zeytinyağı koyup üzerine küp küp kesilmiş 1 soğan ve 2 diş sarımsak ekleyin. 1 domatesi, 1 havucu da keserek ilave edin. Üzerine 1 yemek kaşığı salça ekleyip bir süre kavurduktan sonra yarı kıvamda haşladığınız 1 su bardağı karabuğdayı koyun. Üzerine sıcak su ekleyip karabuğday yumuşayana kadar pişirin.



Kırmızı lahana ve yeşil elmalı detoks salatası

1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 tatlı kaşığı hardal, 1 tatlı kaşığı bal ve 2 diş ezilmiş sarımsağı küçük bir kasede karıştırın. 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, tuz ve karabiberi de ayrıca karıştırın. Salata kabına 1 su bardağı ince kıyılmış kırmızı lahana ve 1 su bardağı ince kıyılmış beyaz lahanayı alarak karıştırın. 2 tatlı kaşığı limon suyuna 1 su bardağı ince dilimlenmiş elmaları batırdıktan sonra karışıma ekleyin. Bütün malzemeyi karıştırıp sıcak suda bekletilmiş bir kahve fincanı kuru üzümle süsleyin.



