Spor aşkı, ünlüleri Boğaz'da buluşturdu

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Nike’ın, aralarında İstanbul’un da bulunduğu dünyanın önemli noktalarında düzenlediği Nike Women’s Etkinlik Serisi’nin Türkiye’deki durağı İstanbul’da gerçekleştirildi.

N+TC Tour İstanbul kapsamında sınırlarını zorlayan 2 bine yakın kadın, boğazın ortasında Suada Club-GS Adası’nda 2 gün boyunca mükemmel bir spor deneyimi yaşadı. Dünya ve Avrupa Karate Şampiyonu Serap Özçelik ve Milli Basketbolcu Işıl Alben’in yanı sıra Berrak Tüzünataç, Merve Boluğur, Ayşe Tolga, Pelin Akil, Gizem Hatipoğlu ve Merve Oflaz gibi pek çok ünlünün katıldığı etkinlik kapsamında hazırlanan aktiviteler, kadınların gün boyu eğlenceli dakikalar geçirmesini sağladı. Büyük bir kapanış partisiyle sona eren etkinliğin anısına, katılan herkese gümüş kolye hediye edildi.