Dinlediğiniz müzik egzersiz performansınızı etkiliyor!

Yapılan araştırmalar uyumlu müziklerin performansı olumlu etkilediğini, uyumsuz müziklerin ise antrenmanı güçleştirdiğini ortaya koyuyor. Fitness Akademi Uzmanı Bünyamin Aysoy, müziğin performansa olumlu katkılarının bilimsel olarak kanıtlandığını belirtiyor ve egzersiz müziklerinin doğru seçimi için şu tavsiyelerde bulunuyor:

- Müzik sportif aktivitedeki hareket ritmini algılamaya yardımcı olmalı

- Müziğin melodik ve armonik yapısı sporcuların ruh halini ifade etmeli

- Çeşitli müzik eğilimleri, aktiviteleri ilgilendirecek türdeki müzikler arasından tercih edilmeli

- Müziğin sesi egzersiz yapılan çevrenin her yerinden eşit duyulmalı

- Müzik ve egzersiz eşzamanlı olarak seçilmeli

- Yüksek sesli ve hızlı müzikler, insana enerji verir ve kalp atış hızının artmasına neden olur, solunum hızını değiştirerek kan basıncını artırır. Yüksek tempolu egzersiz başlarında yükselen bu tempo gevşeme egzersizlerinde yumuşak sesler ve yavaş müziklerle yer değiştirmeli

- Normal kalp atışı hızıyla başlayan ve yavaş yavaş hızını arttıran müzikler dinleyicide heyecan yaratır, özellikle yarışlarda turnuvalarda bu tür müzikler tercih edilmeli.

