Sporcu dostu koleksiyon

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Intimissimi’nin birbirinden farklı alternatiflerdeki iç çamaşırı seçeneklerine bir yenisini daha ekledi: Active Line.

Sporu hayatının bir parçası haline getirmiş kadınlar çok iyi bilir, spor yaparken doğru iç çamaşırı çok önemlidir. Intimissimi bu konuya da çözüm sunmak için spor yapan kadınların rahatlığını hedef alan Active Collection’ı hazırladı. Siyah ve beyaz olmak üzere iki seçeneği olan bu mini koleksiyonda düşük belli külotlar, kullanışlı fermuarlı sütyenler ve sizi en rahat ettirecek şekilde hazırlanmış dikişler şık ve feminen bir çizgide hazırlandı.