Üzüntü ve stresin insan ruhuna olduğu kadar bedenine de birçok zararı var. Kilo aldırmak da bunlardan biri!

"Stres, üzüntü insana kilo aldırır mı?" sorusuna "Evet, aldırır!" şeklinde yanıt veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, "Stres ve üzüntüde vücudun savunma hormonu olan ‘kortizol’ salgısı artar. Kortizol salgısı arttığında vücutta yemeye karşı 'dur' diyen Leptin hormonun etkisi azalır. Bu da iştah artışı olarak karşımıza çıkar." diyerek stresin vücudumuza neden kilo aldırdığını ve buna karşı ne gibi önlemler alınabileceğini anlattı.

Uzun süren stres ve üzüntü vücudumuza nasıl zarar verir?

Vücutta kortizol hormonu arttığı için tansiyon da beraberinde yükselir. Üzüntülü insan dışarı çıkmak istemez. Hareket düzeyi azalır. Bu durumda insülin direnci artar, karın ve göbek bölgesinde yağlanma ortaya çıkar. İnsülin direnci vücut yağlanmasının fazla olmasına, vücut yağlanmasının artışı da diyabete neden olur. Bu durum stres-şişmanlık ve diyabet kısır döngüsü olarak ortaya çıkar. Kan yağları yükselir. Stresli insan uyku problemleri yaşar. Uykusuzluk gün içinde halsizlik ve yorgunluk yapar.

Stresli zamanlarda elimiz neden lahanaya, yoğurda turşuya değil de çikolataya pastaya gider?

Özellikle şeker oranı yüksek yiyecekler vücutta endorfin düzeyini arttırdığı için stresli anlarımızda elimiz lahana, brokoliye, yoğurda değil de çikolataya pastaya gider. Bununla birlikte pasta ve çikolatalar hep mutlu anlarda yendiği için bu yiyeceklerin yenmesi mutluluğa çağrışım yaptırır.

Kiloyu yönetmenin ilk adımlarından biri stresi ve üzüntüyü yönetmek. İşte size stres ve kilo yönetimi ile ilgili püf noktalar;

- Strese girdiğinizde kendinize yapılacak ilk şey kuralı koyun. Bu kural asla mutfak ve yemekle ilgili olmasın. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızı arayıp onunla dertleşebilirsiniz. Çünkü acılar ve üzüntüler paylaşıldıkça azalır.

- Açık havada yürümek en iyi terapilerden biridir. Oksijen ve güneş ışığı iyilik hormonu seviyenizi arttırır. Aktivite düzeyi ne kadar yoğun olursa kişi kendini o kadar iyi hisseder. Her gün en az 30 dakika yürümeyi ihmal etmeyin.

- Stres ve üzüntü nedeni ile eliniz abur-cubura gidiyorsa, lütfen gitmesin! Hemen bir bitki çayı demleyip içebilirsiniz. Ihlamur, papatya, kuşburnu, tarçın, karanfil gerginliğinizi alır.

- Ruhsal durumumuzu etkileyen en önemli kimyasallar Serotonin ve Dopamindir. Bu kimyasalların yapı taşı ise B gurubu vitaminlerdir. Tam tahıl ürünleri, yumurta, muz, yeşil yapraklı sebzeler, fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar B gurubu vitaminler açısından zengindir. Günlük beslenmenizde mutlaka bulundurun.

- Süt, yoğurt ve ayran içerdiği laktik asit sayesinde vücudu gevşetir. Sakinlik sağlar.

- C vitamini yüksek besinlerin de vücudu gevşettiği biliniyor. Yeşil yapraklı sebzeler, kivi, havuç, turunçgiller ve yeşil biber bu açıdan çok faydalı.

- Kahve içerdiği kafein nedeni ile çok içilirse çarpıntı yapabiliyor ve stresi arttırabiliyor.

- Beyaz şekerle yapılmış her tür tatlı, kek, kurabiye gibi yiyecekler şeker dengesizliği yapabiliyor. Acıkmayı arttırıyor ve kilo alımını kolaylaştırıyor.

- Cips, bisküvi , şarküteri ürünleri gibi şekerli ve yağlı yiyecekler de tansiyonu arttırıyor. Artan tansiyon stresi daha da arttırıyor. Stres arttıkça yağlanma oranı da yükseliyor