Su içmeyi sevmiyorsanız bu önerilere kulak verin...

İzmir Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Uşarer, 'günde en az 2 litre içilmesi' uyarılarına karşın su içmeyi sevmediklerini, unuttuklarını söyleyenlere aromalı, serinleten önerilerde bulundu. Yüksek hava sıcaklığı ve orucun vücudun su ihtiyacını artırdığına dikkat çeken Uşarer, "İftardan sahura kadar olan zamanda en az 8- 10 bardak su içilmelidir. Direkt su içmekten hoşlanmayanlar su dolu sürahinin içine limon ve meyve dilimleri atarak suyu aromalaştırabilirler. Şekersiz komposto ile sıvı alımını artırabilirler" dedi.Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Uşarer, bunaltıcı sıcaklarla beraber vücuttaki su miktarı azaldıkça yorgunluk, halsizlik, dikkat eksikliği gibi sorunların ortaya çıktığını söyledi. Özellikle yazın kaybedilen suyun vücuda kazandırmaları gerektiğini vurgulayan Uşarer şunları söyledi:"Pek çok kişi su içmeyi sevmediğini, ancak çok sıcaklarda ve hararet yapacak yemeklerden sonra bir-iki bardak su içebildiklerini söylüyor. Bundan yakınıyor. Sıcaklarla birlikte su ihtiyacı çok daha fazla oluyor. Su içmekten hoşlanmayanlar, unutanlar, az su içenler bunu pekala başarabilirler. Suya atacakları limon veya meyve dilimleriyle suyu aromalandırabilirler."Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Uşarer şu alternatifleri sundu:Direkt su içmekten hoşlanmayanlar su dolu sürahinin içine limon ve meyve dilimleri atarak suya aroma katabilirler.Düşen kan şekeri ve tansiyonu dengelemek için ayran tercih edilebilir. Ayran içmekten hoşlanmayanlar 1 bardak ayran içerisine bir miktar buz, maden suyu ve taze nane ekleyerek daha zevkli hale getirebilirler. Ayrıca 1 su bardağı süt ve 1 adet mevsim meyvesini blenderden geçirerek sağlıklı bir içecek elde edebiliriz. Tüm bu içeceklerin kalorisi kremalı kahve ya da hazır meyve sularından çok daha düşük olacaktır.Günde 1 su bardağı (200 ml) kadar meyve suyu tüketilebilir. Fazlası enerji alımını arttıracağı için günlük önerilen miktar aşılmamalıdır. Meyve sularınınyanında evde yapılmış az şekerli limonata da tercih edilebilir. Limonataya taze nane eklenmesi hem tadını daha hafif hale getirir hem de bir miktar tokluk hissi verir.İçerdiği mineraller sayesinde gün boyu kaybedilen sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta maden suyunun aromasızolmasıdır. Fazla şeker almamak için sade olan maden sularını tercih etmeliyiz. Mide rahatsızlığı ve yüksek tansiyonu olanların maden suyunu dikkatli içmeleri gerekir. İçerdiği asit ve sodyum var olan rahatsızlıkları tetikleyebilir.Çay içerdiği kafeinden dolayı vücuttan su atımına neden olur. Bu nedenle çay içtiğimiz zaman yeterli miktarda su tükettiğimizden emin olmamız gerekir. Yemekten hemen sonra çay ve kahve tüketiminden kaçınmak gereklidir. Çünkü çayın yapısında yer alan tanenler demir emilimini azaltır. Bu yüzden yemeklerden en az 45 dakika sonra içilmesi önerilir. Siyah çay antioksidan açısından zengin olmasına rağmen yeşil çayın antioksidan kapasitesi daha fazladır. Eğer kronik rahatsızlığınız yoksa günlük 2 fincan yeşil çay ve 3- 4 fincan siyah çay tüketmek yeterli olacaktır.(DHA)