Suda spor

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Aqua cycling deneyimi yaşamak ister misiniz?

Suda spor konseptini ilk kez Türkiye’ye getiren ABL Spor, spor alışkanlıklarında köklü değişiklikler yaratmak isteyenleri bireysel aqua cycling merkezi Upaqua ile tanıştırıyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce’nin ve daha birçok ünlü ismin güzellik sırrı olan aqua cycling, formunuzu korumanız, selülitlerinizden hızlıca ve sağlıklı bir yöntemle kurtulmanız için yeni bir spor anlayışı sunuyor.

Suda egzersiz yapmak vücut için çok sağlıklı ve faydalı olmakla birlikte herhangi bir ağrı ve sakatlanmaya sebep olmuyor. Suyun vücut ağırlığını desteklemesi ve Spabike kabinlerinin yan duvarlarında bulunan su jetlerinin vücuda masaj yapması, kullanıcılara zindelik ve tazelik kazandırıyor.

Sevgililer Günü’ne özel

Sevdiğinizle birlikte alacağınız 30 ya da 45 dakikalık iki kişilik aqua cycling seansı Sevgililer Günü’ne özel bir kişi fiyatına size sunuluyor.

Ayrınlıtılı bilgi için: 0212 282 67 20