Dilara Koçak'tan beslenme önerileri...

Sürekli dışarıda yemek zorundaysanız, bunlara dikkat edin:

• Salatanıza sos olarak zeytinyağı ve limon tercih edin. Ancak bu karışımı, kendiniz 1 tatlı kaşığı isteyerek, önce ölçüp daha sonra salatanıza ilave edin. Sos ekleme işini garsona bırakmayın.

• Garsona mutlaka sağlıklı bir mönü önerisi olup olmadığını sorun. Birçok restoran, mönüde yazmayan özel seçenekler sunabiliyor.

• Garnitürlerde değişiklik isteyebilirsiniz. Sebze yemeği bulmakta zorlanırsanız, garnitür olarak buharda veya haşlama sebze alışkanlığı ile bu sorunu çözebilirsiniz.

• Mönüde; “fırınlanmış”, “kendi suyunda pişmiş”, “ızgara edilmiş”, “buharda pişirilmiş”, “sıcak su veya süt içinde pişmiş”, “fırında kızartılmış” ifadelerden birine rastlarsanız, bunlar az yağlı, tercih edilebilir olan yemeklerdir.

• “Patates kızartması ile”, “tereyağında kızartılmış”, “sote”, “galeta unlu”, “kremalı”, “koyu soslu”, “et soslu”, “tavada kızartılmış”, “mayonezli”, “sote yapılmış”, “derin yağda kızartılmış” gibi terimleri içeren yemeklerin ise yağı yüksektir. Bu yemeklerden uzak durulmalıdır.

